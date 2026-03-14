Gran Hotel Taoro: el regreso de un icono

Hay lugares que forman parte del paisaje, y otros que forman parte de la memoria. El Gran Hotel Taoro pertenece a ambas categorías. Desde lo alto de la colina que domina Puerto de la Cruz, su silueta ha acompañado durante generaciones la vida de la ciudad, convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles del norte de Tenerife.
Tras un ambicioso y cuidadoso proceso de rehabilitación, el histórico hotel ha vuelto a abrir sus puertas inaugurando una nueva etapa que recupera su esencia como uno de los grandes referentes del turismo en Canarias. Un lugar profundamente ligado a la historia de la isla que ahora renace adaptado al estilo de vida contemporáneo y pensado también para formar parte de la vida de Puerto de la Cruz: un espacio en el que disfrutar de su gastronomía, su oferta de bienestar y su entorno privilegiado.
Un hotel que cambió la historia del turismo
Cuando abrió por primera vez hace 135 años, el Gran Hotel Taoro marcó un antes y un después. Fue el primer gran hotel de lujo de España ofreciendo algo extraordinario: elegancia, distinción, confort y un clima privilegiado durante todo el año.
Desde entonces, el hotel se convirtió en punto de encuentro de viajeros ilustres, intelectuales y miembros de la aristocracia europea. Figuras como el rey Alfonso XIII, el duque de Kent o la escritora Agatha Christie encontraron aquí un lugar de descanso e inspiración, consolidando su fama internacional.
Hoy, más de un siglo después, el Gran Hotel Taoro inicia una nueva etapa. La rehabilitación ha respetado la esencia arquitectónica del edificio y su enorme valor patrimonial, adaptándolo al mismo tiempo al viajero contemporáneo que busca experiencias únicas, excelencia en el servicio y una conexión auténtica con el destino.
Un nuevo capítulo para el Gran Hotel Taoro
El hotel renace convertido en un refugio de lujo único en el norte de Tenerife, un lugar pensado tanto para quienes visitan la isla como para los propios tinerfeños. donde cada momento invita al descanso, al encuentro y al disfrute en un entorno incomparable.
Su ubicación privilegiada sigue siendo uno de sus grandes atractivos, con espectaculares vistas panorámicas: el Atlántico a sus pies y, en el horizonte, el Teide y el espectacular Valle de La Orotava. Desde su atalaya natural, el hotel domina Puerto de la Cruz, una ciudad pintoresca con siglos de historia, arquitectura tradicional, una vibrante vida cultural y un encanto especial. Desde aquí, el hotel se convierte también en el punto de partida ideal para descubrir el auténtico norte de Tenerife.
Un destino gastronómico único en el norte de Tenerife
La gastronomía es uno de los grandes pilares de esta nueva etapa del Gran Hotel Taoro, que renace convertido en un referente culinario para Tenerife y único en el norte de la isla, liderado por chefs con estrellas Michelin.
Al frente de una de sus propuestas más exclusivas se encuentra el reconocido chef Ricardo Sanz, galardonado con dos estrellas Michelin y cuatro Soles Repsol. Él, pionero de la cocina japo-mediterránea en España, es quien que ha dado vida a OKA, junto al chef Emiliano Liska, un restaurante que combina sus creaciones personales y la precisión técnica de la tradición japonesa con el producto local y los sabores del Atlántico, creando una experiencia gastronómica sofisticada y contemporánea donde el sushi, bocados en crudo y las reinterpretaciones de clásicos de la cocina española, dialogan con la identidad y sabores del territorio canario.
Junto a él, el chef Erlantz Gorostiza, también galardonado con dos estrellas Michelin, lidera otras dos propuestas culinarias del hotel, entre ellas LAVA, un restaurante de autor inspirado en la fuerza del paisaje volcánico de Tenerife. En este espacio, el fuego se convierte en protagonista de una cocina intensa y sensorial que realza el producto local desde una mirada contemporánea, ofreciendo además una exclusiva barra del chef para seis comensales. A esta experiencia se suma Amalur, un elegante bistró gourmet concebido en torno a los cuatro elementos, donde cada plato y cada detalle de la sala reflejan su inspiración natural.
La propuesta gastronómica se completa con otros espacios pensados para distintos momentos del día, como La Carola, el restaurante al aire libre junto a la piscina con cocina mediterránea; Atlántico, donde el día comienza con un desayuno frente al paisaje del norte de la isla; y Tagoror Lobby Bar & Lounge, concebido como punto de encuentro para disfrutar de uno de sus exclusivos cócteles de autor o de una pausa tranquila en el corazón del hotel.
La gastronomía se convierte así en uno de los grandes atractivos del nuevo Gran Hotel Taoror, pensado también como un lugar al que ir a desconectar, celebrar o simplemente dejarse sorprender por el talento culinario en pleno corazón de Puerto de la Cruz.
Bienestar con esencia atlántica
La nueva experiencia del hotel se completa con su propuesta de bienestar. El Gran Hotel Taoro cuenta con Sandára Wellness Center, un auténtico santuario de serenidad y desconexión, inspirado en el paisaje y el ritmo pausado del norte de Tenerife. Con espectaculares vistas panorámicas, ofrece exclusivos tratamientos y rituales diseñados en colaboración con la prestigiosa firma francesa de alta cosmética Anne Semonin.
Este espacio también está abierto a la clientela local, sin necesidad de estar alojados, y a todos aquellos que deseen disfrutar de una experiencia de bienestar exclusiva a través de tratamientos personalizados y experiencias sensoriales que invitan a detener el tiempo y reconectar con el cuerpo y la mente en un entorno diseñado para el descanso, con la aspiración de consolidarse como un referente en el norte de Tenerife para quienes buscan tratamientos de lujo y momentos de auténtica serenidad.
Además, el hotel cuenta con piscinas exteriores panorámicas y amplias terrazas desde las que disfrutar del paisaje de Puerto de la Cruz, con vistas abiertas al valle y al Atlántico. Un escenario donde bienestar, descanso y entorno natural se integran como parte esencial de la experiencia.
El Taoro de siempre, preparado para el futuro
Más allá de su historia y su arquitectura, el verdadero valor del Taoro está en su vínculo emocional con Tenerife. Para muchos tinerfeños, este hotel forma parte de su propia historia.
Hoy, completamente renovado, vuelve a abrir sus puertas preparado para comenzar un nuevo capítulo. Un capítulo en el que tradición y modernidad se encuentran para ofrecer experiencias únicas a quienes lo visiten.
El Gran Hotel Taoro regresa así convertido, una vez más, en uno de los grandes símbolos de Puerto de la Cruz. Un lugar pensado para volver a formar parte de la vida de la ciudad: para ir a comer, para disfrutar de una tarde de bienestar, para celebrar momentos especiales o simplemente para dejarse llevar por uno de los enclaves más singulares del norte de Tenerife.