El Proyecto Ciudad Santa Cruz de Tenerife muestra en Greencities su potencial para impulsar una transformación urbana de referencia internacional

El Proyecto Ciudad Santa Cruz de Tenerife, liderado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con el impulso de fundación Moeve y la colaboración de Fundación Metrópoli, fue presentado recientemente en el congreso Greencities, celebrado en Málaga, uno de los principales foros nacionales sobre inteligencia y sostenibilidad urbana. El proyecto constituye una propuesta de futuro para la capital tinerfeña, articulada en torno a una visión compartida y 14 proyectos estratégicos orientados a mejorar la sostenibilidad, la innovación y la calidad de vida de las personas.
La propuesta se presentó en el panel “Rediseñando ciudades hacia la sostenibilidad: claves desde Santa Cruz de Tenerife”, que abordó una reflexión sobre los desafíos y oportunidades que afrontan las ciudades para generar prosperidad, mejorar la calidad de vida y atraer talento e inversión sin renunciar a su identidad.
La mesa, moderada por Paula Ruiz, responsable de proyectos de Transición Ecológica de fundación Moeve, reunió a Carlos Tarife, concejal de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; Alfonso Vegara, presidente de Fundación Metrópoli y referente internacional en planificación urbana; y Juan Carlos de la Torre, director general para la Gestión de Fondos de la Unión Europea del Ayuntamiento de Málaga.
El Proyecto Ciudad Santa Cruz de Tenerife es el resultado de un proceso de análisis y reflexión estratégica que ha permitido identificar, contrastar y priorizar propuestas transformadoras para la Santa Cruz del futuro, combinando análisis técnico, visión ciudadana, a través de la participación estructurada por fases, y debate plural entre los distintos actores del territorio. Como resultado, se han definido 14 proyectos con capacidad para impulsar la transformación de la ciudad en ámbitos como la movilidad, la innovación, la regeneración urbana, la sostenibilidad ambiental, la vivienda o su relación con el mar, entre otros.
Una oportunidad única para posicionar a Tenerife en el mapa internacional
Durante el encuentro, Carlos Tarife destacó la importancia de contar con una visión compartida para orientar el desarrollo futuro de la ciudad y aprovechar una oportunidad histórica para avanzar hacia un modelo más sostenible, innovador y conectado con su entorno.
Uno de los mensajes centrales del debate fue el potencial identificado por el proyecto para reforzar el posicionamiento de Santa Cruz de Tenerife como nodo estratégico entre Europa, África y el Atlántico.
Según explicó Alfonso Vegara, las ciudades con mayor capacidad de transformación son aquellas que reconocen sus fortalezas diferenciales y desarrollan proyectos capaces de convertirlas en ventajas competitivas. En este sentido, destacó que la propuesta desarrollada para Santa Cruz pone en valor su relación con el mar, su integración con el conjunto de la isla, su posición geoestratégica y su capacidad para atraer innovación y talento. Las iniciativas vinculadas a la movilidad, la conexión con el litoral, la actividad cultural o la sostenibilidad ambiental podrían contribuir a posicionar a la ciudad como un referente internacional de innovación urbana y calidad de vida.
De la visión a la ejecución
El debate también abordó las condiciones necesarias para convertir una visión compartida en proyectos transformadores. Desde la experiencia de Málaga, Juan Carlos de la Torre subrayó la importancia de contar con una estrategia sólida capaz de traducirse posteriormente en proyectos concretos alineados con las prioridades reales de la ciudadanía. Asimismo, destacó que la confianza, la continuidad y la capacidad de ejecución son factores fundamentales para atraer financiación, inversión privada y talento, especialmente en el ámbito de los fondos europeos.
El panel defendió que el éxito de las transformaciones urbanas depende de la combinación de liderazgo, capacidad de ejecución y colaboración entre administraciones, empresas y ciudadanía, elementos imprescindibles para convertir una estrategia en una realidad tangible y sostenible en el tiempo.
La presentación en Greencities permitió compartir los resultados del Proyecto Ciudad Santa Cruz de Tenerife y poner de relieve el potencial de esta hoja de ruta para impulsar en la capital tinerfeña un modelo urbano más sostenible, innovador y centrado en las personas.
Fundación Moeve es una entidad de interés general y sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la realización de acciones destinadas a la atención de las necesidades y prioridades de las comunidades locales. Sus ámbitos de actuación prioritarios son las personas, la biodiversidad y la innovación social.