Cajasiete renueva y amplía su apoyo a la cantera del CB Canarias

Cajasiete y la Fundación Cantera Canaria Base 1939 Canarias han formalizado en la Sede Central de Cajasiete la renovación y ampliación de su convenio de colaboración, dirigido a respaldar los programas de formación y cantera vinculados al CB Canarias durante la temporada 2026-2027.
El acuerdo ha sido suscrito por Alberto Santiago Cacho Peña, presidente de la Fundación Cantera Canaria Base 1939 Canarias, y por Fernando Berge Royo, presidente de la Fundación Canaria Cajasiete – Pedro Modesto Campos.
Esta renovación consolida la relación entre ambas instituciones y amplía el apoyo de Cajasiete a un proyecto que utiliza el baloncesto como herramienta de formación, integración y desarrollo personal. La colaboración permitirá continuar impulsando las actividades de deporte base, con especial atención a los niños, niñas y jóvenes que forman parte de las categorías inferiores del club.
La cantera del CB Canarias integra equipos federados de categorías de base, escuelas de iniciación al baloncesto, programas de tecnificación, becas para jugadores y técnicos, campus deportivos y actividades destinadas a promover hábitos de vida saludable. El proyecto combina la formación deportiva con la transmisión de valores como el esfuerzo, el compromiso, la disciplina, la superación personal, el trabajo en equipo y el respeto.
La ampliación del apoyo también permitirá reforzar los programas de cantera femenina, orientados a facilitar la incorporación y permanencia de niñas y jóvenes en la práctica deportiva, favorecer la igualdad de oportunidades y contribuir a la creación de referentes femeninos en el ámbito del baloncesto.
Asimismo, el convenio respalda las iniciativas de baloncesto inclusivo y adaptado desarrolladas por la Fundación, entre las que se encuentran escuelas, campus y equipos dirigidos a personas con discapacidad física o intelectual, problemas de salud mental y otros colectivos en situación de vulnerabilidad. Estos programas utilizan el deporte como vehículo para promover la participación, la diversidad, la cohesión social y la mejora de la calidad de vida.
La colaboración contempla que los recursos aportados se destinen a los gastos relacionados con los programas deportivos de las categorías inferiores durante la temporada 2026-2027. La Fundación Cantera Canaria Base 1939 Canarias remitirá, además, una memoria de las actividades realizadas para documentar el desarrollo y alcance de los proyectos respaldados.
En palabras de Fernando Berge Royo: “La renovación y ampliación de este acuerdo responde a nuestra voluntad de seguir apoyando proyectos que generan un impacto positivo en la sociedad canaria a través del deporte. La cantera del CB Canarias desarrolla una labor ejemplar en la formación de niños, niñas y jóvenes, promoviendo valores fundamentales como el esfuerzo, el compañerismo, la disciplina y la igualdad de oportunidades”.
Por su parte, Santiago Cacho significó que “el respaldo de Cajasiete es muy importante tanto para el club como para la Fundación, pues nos ayuda con el trabajo que llevamos a cabo con los equipos de base. La temporada pasada se dio un paso más en este proyecto de cantera con el debut de nuestro filial en la liga U22, competición integrada por otros conjuntos similares de la ACB, experiencia por cierto que repetiremos en esta campaña 26/27”.
Asistió al acto Ana Magali Rodríguez Palmero, presidenta del Santa Cruz ADEIN Tenerife Fundación CB Canarias, entidad que también recibe el respaldo de Cajasiete y que militará esta temporada por segunda vez consecutiva en la Superliga de balocesto en silla de ruedas, lo que hace que este equipo ostante la condición de representativo provincial en dicho deporte adaptado.
Con la renovación y ampliación de este acuerdo, Cajasiete refuerza su compromiso con el deporte base y con las organizaciones que generan oportunidades educativas y sociales para las nuevas generaciones de Canarias. La iniciativa consolida un modelo de colaboración en el que la práctica deportiva trasciende el ámbito competitivo para convertirse en una herramienta de crecimiento personal, integración y progreso social.