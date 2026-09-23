“Nada aporta más valor que entender cómo la IA mejora el modelo de negocio”

“Estamos pasando de hacer cosas con los ordenadores a pedirle a los ordenadores que hagan cosas por nosotros; la IA ya trabaja con nosotros”. Son palabras de Jon Hernández, divulgador de IA, quien intervino esta mañana en Adeje en la segunda jornada de la Semana de la IA que organiza la Oficina Acelera pyme de Ashotel. Este especialista asegura que “la inteligencia artificial ya redefine la forma de trabajar y competir de las organizaciones; no hay nada que pueda aportar más valor que entender cómo la IA puede ayudar al modelo de negocio”.
Hernández analizó la evolución de la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad y el ámbito empresarial. Destacó cómo esta tecnología ya está transformando sectores clave mediante la automatización de tareas y la optimización de procesos. Así, a través de ejemplos prácticos y casos de éxito de compañías líderes como Google, Microsoft, OpenAI o NVIDIA, puso de relieve que la IA no es una tendencia futura, sino una realidad que está redefiniendo la forma de trabajar y competir de las organizaciones.
El experto invitó a reflexionar sobre los retos que acompañan a esta revolución tecnológica, como los deepfakes o el impacto de la automatización en el empleo, al tiempo que subrayó las oportunidades que ofrece para mejorar la productividad y generar valor. Como principal conclusión, señaló que la capacidad de adoptar y dominar estas herramientas marcará la diferencia entre quienes lideren el cambio y quienes se queden atrás, ya que la inteligencia artificial permite aumentar la eficiencia, transformar hábitos de trabajo y mantener la competitividad en un entorno cada vez más digitalizado.
Esta segunda jornada de esta Semana de la IA contó también con la intervención de Jotaypunto, director de neQia Innovation Hub, quien, en su charla Modelos de negocio que no ves venir puso el foco en que muchas oportunidades empresariales surgen de comprender mejor a las personas que compran. Durante su intervención explicó cómo detectar necesidades que otros pasan por alto y transformarlas en nuevas formas de ofrecer y vender productos o servicios, con o sin inteligencia artificial. Asimismo, destacó que conocer qué preocupa a los clientes, qué valoran y qué les facilita la vida permite identificar con mayor precisión dónde la tecnología puede aportar una diferencia real. “Hay que formarse, no queda otra”, aseguró.
Tras él, Clara de Luna, asesora y formadora en IA especializada en industrias culturales y creativas, cerró el bloque de ponencias con una intervención que se centró en las claves para una adopción efectiva de la IA dentro de las organizaciones. Bajo el título Mapeo de prioridades y oportunidades para la adopción de la IA, explicó que el principal desafío al que se enfrentan las empresas no es tanto la tecnología en sí como su integración en la cultura corporativa, los equipos de trabajo y los procesos de toma de decisiones.
A partir de su experiencia asesorando a decenas de organizaciones en la incorporación de la IA a sus estrategias de comunicación y negocio, De Luna destacó la importancia de identificar oportunidades reales de aplicación, impulsar la capacitación del talento y fomentar una gestión del cambio que permita aprovechar el potencial de estas herramientas de forma práctica, sostenible y alineada con los objetivos de la organización. “A pesar de lo rápido que avanza la IA, siempre vamos a tener la posibilidad de ponernos al día”, asegura.
Finalmente, los ponentes participaron en una mesa redonda titulada La IA sin filtros: lo que ya está pasando en las empresas, en la que abordaron la realidad de la adopción de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial, compartiendo experiencias, oportunidades y desafíos surgidos de su uso cotidiano. Los participantes coincidieron en que, más allá de las posibilidades que ofrece esta tecnología para mejorar la productividad y la competitividad, las organizaciones deben afrontar importantes retos relacionados con la gestión del cambio, la formación y la adaptación al nuevo marco regulatorio, en un contexto marcado por el creciente debate sobre la regulación y la gobernanza de la IA.
La Semana de la IA que organiza la Oficina Acelera pyme de Ashotel continúa mañana miércoles, 23 de septiembre, en el Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje (CDTCA), con el seminario práctico Cómo sacarle todo el provecho a la IA en Canva, dirigido a emprendedores, profesionales, autónomos y pequeños negocios interesados en crear contenidos, generar ideas y mejorar su comunicación visual con herramientas sencillas de inteligencia artificial y diseño, sin necesidad de conocimientos avanzados. Lo impartirá Beatriz Vega, diseñadora y fundadora de Studio Nova.
Iniciativa nacional
Red.es ha impulsado, en colaboración con las Oficinas Acelera Pyme, la Semana de la IA para pymes dentro de la Red de Oficinas Acelera Pyme, que tendrá lugar del 20 al 24 de septiembre. Esta iniciativa tiene como objetivo visibilizar la aplicación práctica de la Inteligencia Artificial en las pequeñas y medianas empresas de todo el territorio nacional y mostrando oportunidades para mejorar su competitividad. Una semana dedicada a ayudar a las pymes a aprovechar al máximo el potencial de la IA.
Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su convocatoria 2025 con un importe de ayuda concedida de más de 29 millones de euros para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores. El importe de la ayuda máxima es del 80% del presupuesto subvencionable y está financiada por la Unión Europea, Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 21-27.
Más información sobre la Semana de la IA de Ashotel en la web www.oap.ashotel.es