Deepal desembarca en Canarias con una nueva apuesta por la movilidad electrificada

La oferta de movilidad electrificada en Canarias suma una nueva alternativa con la llegada de Deepal, la marca perteneciente al gigante automovilístico chino Changan. Su desembarco en el Archipiélago se produce de la mano de Grupo Canaauto, a través de Pelican Motor, con una gama que apuesta por combinar tecnología, diseño y diferentes soluciones de electrificación para adaptarse a las necesidades de los conductores canarios.
La marca inicia esta nueva etapa con dos SUV completamente eléctricos, el S05 y el S07, a los que se suma una versión híbrida enchufable del S05. Una propuesta con la que Deepal pretende cubrir diferentes perfiles de usuarios y ofrecer tanto una alternativa compacta para los desplazamientos cotidianos como un vehículo de mayores dimensiones y prestaciones.
Diana Brito, asesora de ventas de Changan, explica que la llegada a las islas se articula inicialmente en torno a estos dos modelos eléctricos. El S05 representa la opción más compacta y versátil de la gama, mientras que el S07 se posiciona como una alternativa de mayor tamaño y con una orientación más premium.
Uno de los principales elementos sobre los que la marca construye su propuesta es la tecnología. El diseño ha sido trabajado en Italia y el ecosistema tecnológico se ha desarrollado conjuntamente con compañías como Huawei y CATL. Entre los elementos destacados se encuentra el Head-Up Display con realidad aumentada, un sistema que proyecta información relevante para el conductor en su campo de visión y que se integra dentro de la filosofía tecnológica de la marca.
En el caso del S05, la propuesta está dirigida a quienes buscan un SUV compacto para el día a día, tanto para los desplazamientos urbanos como para un uso familiar. Según explica Brito, el modelo busca ofrecer una relación equilibrada entre equipamiento y precio, convirtiéndose en una de las puertas de entrada a la gama Deepal.
Por encima se encuentra el S07, el SUV eléctrico de mayor tamaño de la gama, un modelo alcanza casi los 4,75 metros de longitud y ofrece hasta 500 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP en su versión eléctrica. Su interior mantiene la apuesta tecnológica con grandes pantallas, asistentes avanzados de conducción y el Head-Up Display con realidad aumentada.
La capacidad de carga es otro de los aspectos destacados, ya que el S07 admite carga rápida en corriente continua de hasta 200 kW, lo que permite recuperar del 30% al 80% de la batería en aproximadamente 15 minutos, según los datos facilitados por la marca.
Para quienes todavía encuentran dificultades para dar el salto a un vehículo completamente eléctrico, Deepal incorpora también una alternativa híbrida enchufable. El S05 PHEV ofrece hasta 100 kilómetros de autonomía eléctrica, lo que permite realizar buena parte de los desplazamientos diarios utilizando únicamente este sistema. Cuando se combina con el motor de combustión, la autonomía total supera los 1.000 kilómetros.
La implantación de la marca en Canarias estará respaldada por Grupo Canaauto a través de Pelican Motor, que se encargará de introducir y dar soporte a Deepal en el Archipiélago. Para ello, contará inicialmente con tres puntos estratégicos: uno situado en Gran Canaria y otros dos en Tenerife.
Con esta llegada, Deepal amplía el abanico de opciones de movilidad electrificada disponible en Canarias. Dos modelos 100% eléctricos y una alternativa híbrida enchufable conforman una primera gama con la que la compañía busca ofrecer diferentes caminos hacia la electrificación, desde quienes ya apuestan por la conducción eléctrica hasta aquellos que prefieren realizar la transición de manera progresiva.