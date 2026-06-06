La Recova de Santa Cruz hace historia: único mercado tradicional de España en la élite mundial

El Mercado de Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife, se ha convertido en el único mercado minorista de España miembro de pleno derecho de la Unión Mundial de Mercados (WUWM), una organización internacional dedicada al desarrollo y promoción de los mercados alimentarios. Esta adhesión supone un hito sin precedentes para el comercio de proximidad, contribuyendo a impulsar el comercio local y el turismo gastronómico en los negocios municipales de abasto de los distintos países asociados.
Con este reconocimiento, según informa la entidad, el emblemático recinto capitalino se convierte en el único mercado minorista de Canarias en incorporarse a la organización internacional, situando a la recova al mismo nivel de representación que grandes plataformas españolas como Mercamadrid o Mercabarna.
El comité evaluador de la WUWM, que reúne alrededor de 200 asociados en 44 países y promueve el intercambio de experiencias, información y buenas prácticas entre mercados, ha considerado que la recova destaca por su defensa del comercio de proximidad y del producto local; el equilibrio entre tradición e innovación; la apuesta por la digitalización y la sostenibilidad; la capacidad para combinar la actividad comercial tradicional con nuevas tendencias gastronómicas y turísticas; y su trato cercano unido a la excelencia del producto local. Además, resalta el equilibrio logrado por el mercado tinerfeño, que ha sabido fusionar su esencia arquitectónica de 1943 con una diversificación comercial acorde al siglo XXI.
Con ello, a partir de ahora La Recova obtiene voz y voto directo en las asambleas globales donde se debaten estrategias para el futuro del comercio alimentario y, aparte, refuerza la proyección internacional de Santa Cruz de Tenerife y del comercio local español, contribuyendo a impulsar el turismo gastronómico y la promoción de los mercados tradicionales.
El mercado capitalino destaca desde hace años en el panorama internacional entre los mejores del mundo, pues hasta el diario británico The Guardian incluyó a la recova entre los diez mejores mercados tradicionales del mundo. La dirección de la cooperativa de servicios de Nuestra Señora de África considera este logro “un éxito no solo para la gestión del recinto, sino para todo el modelo de comercio tradicional de Tenerife y de Canarias”.