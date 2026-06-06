Glorieta sur e intercambiador: plan de choque del Cabildo en Los Cristianos

El Cabildo de Tenerife presentó recientemente a vecinos y administraciones dos actuaciones, proyectadas a corto y medio plazo, para mejorar la movilidad en el entorno de Los Cristianos.
La primera contempla la transformación de la actual glorieta tipo hipódromo, situada en la parte alta de Los Cristianos, en una glorieta circular de mayor capacidad. La nueva rotonda incorporará señalización tipo turboglorieta y nuevos ramales segregados que permitirán resolver movimientos directos sin sobrecargar el anillo central.
La segunda actuación aborda la ordenación de la movilidad en el entorno de la avenida de Chayofita mediante el intercambiador de Los Cristianos y el soterramiento viario asociado. La propuesta integra transporte público, taxis, zonas de parada rápida, aparcamiento rotacional, recorridos peatonales y espacio público en superficie, con el fin de reducir los conflictos actuales entre guaguas, peatones y tráfico general, así como de preparar la zona para el crecimiento del Plan Parcial El Mojón
El alcance del soterramiento ha evolucionado respecto al planteamiento inicial. En la propuesta actual, la avenida de Chayofita se deprime para pasar bajo la glorieta de Juan Carlos I y conectar con la TF-665.
A ello se suma una prolongación de la vía deprimida hasta el entorno de la calle Pedregales, que busca separar el tráfico actual de los futuros movimientos internos del ámbito de la macrourbanización de El Mojón. El paso inferior se extenderá hacia la calle Hermano Pedro de Bethencourt, para habilitar conexiones con la autopista y salidas adicionales.