El Ayuntamiento de La Laguna colabora con el parque agrícola de Valle de Guerra

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó recientemente el expediente para suscribir un convenio de colaboración con la Asociación Plataforma Pueblo Unido Valle Guerra para el proyecto que está desarrollando en el pueblo, denominado Aula Bioclimática y Regeneración Verde de Valle de Guerra, y que persigue la regeneración ambiental de unos 4.000 metros cuadrados, la cohesión social y la creación de un espacio de formación agroecológica, a través de un proyecto piloto de parque agrícola diseñado de forma participativa junto a la comunidad vecinal.
En concreto, en dicho convenio, que se prevé firmar en breve, se recoge que el ayuntamiento realizará una aportación de carácter material, consistente en la cesión de determinados bienes y materiales valorados en unos 9.000 euros aproximadamente, con carácter instrumental y accesorio para el desarrollo de las actuaciones previstas y sin que implique transferencia dineraria ni compromiso de gasto subvencional.
El concejal responsable del área de Medio Ambiente, Domingo Galván, valora el proyecto de “muy positivo” y apunta a la posibilidad de seguir colaborando en un futuro con la creación de un huerto urbano comunitario en este espacio, como otros que ya hay en el municipio.
Propuesta vecinal
Este proyecto piloto de parque agrícola ha nacido de las reuniones vecinales que la asociación ha mantenido por diferentes barrios para hacer un diagnóstico de su situación y recoger sus aportaciones con el objetivo de trasladarlas al ayuntamiento en el marco de la elaboración del nuevo PGO.
Esta propuesta vecinal se desarrolla “en una zona que, paradójicamente, estuvo destinada a albergar naves industriales” en el anterior PGO, explica Isabel Valencia, miembro de la asociación y coordinadora del proyecto.
En concreto, se trata de un gran espacio de unos 60.000 metros cuadrados que se encuentra al final de la carretera general TF-16 que cruza el pueblo, desde enfrente del colegio y el cementerio hasta a la altura de una empresa de transportes.
En esta zona, ocho vecinos han cedido a la asociación sus fincas en desuso para este proyecto. En total son unos 4.000 metros cuadrados donde la asociación lleva trabajando desde enero en el desarrollo de este proyecto piloto, que ha sido bautizado como Parque de las Huertas, un nombre que refleja el deseo, especialmente de las personas mayores, de conservar la memoria agrícola del lugar.
El diseño contempla la restauración de atarjeas tradicionales y muros de piedra, la recuperación de cultivos y de una granja de vacas que hay en la zona, todo integrado con caminos de madera y un bosque termófilo, además de un humedal y un invernadero que funcionará como aula bioclimática.
La Fundación CajaCanarias ha contribuido a esta iniciativa mediante la financiación de un invernadero de 75 metros cuadrados, concebido como futura aula bioclimática destinada a la formación en agroecología, sostenibilidad y adaptación climática. Este espacio permitirá desarrollar actividades educativas dirigidas especialmente a jóvenes, fomentando la capacitación en prácticas agrícolas sostenibles, economía circular y gestión responsable del territorio.
Y, a través de este convenio con la concejalía de Medio Ambiente, el ayuntamiento aportará materiales necesarios para el acondicionamiento del aula bioclimática, como grava, listones, guías y tarimas de madera tratada para la colocación de un piso, con el fin de facilitar el inicio de actividades formativas y comunitarias en el menor plazo posible, según detalla la representante vecinal.
Isabel Valencia también destaca que la ejecución de los trabajos se está llevando a cabo gracias al voluntariado de la Asociación Pueblo Unido y de la nueva Asociación Juvenil El Tarajal, cuyos integrantes se están formando en diseño paisajístico y restauración ambiental, y con el respaldo de profesionales que han aportado su conocimiento de forma desinteresada.
Parque agroecológico
“Este parque piloto será de uso público y se integrará en el futuro parque agroecológico previsto en la Agenda Urbana, ampliando posteriormente su ámbito al resto de la zona, preservando uno de los últimos reductos de actividad ganadera tradicional del entorno y creando áreas de arrastre de ganado, zonas de equipamientos y espacios de encuentro ciudadano”, explica al respecto Isabel Valencia.
Un futuro parque agroecológico que, valora, “contribuirá a mitigar los efectos del cambio climático mediante la recuperación de espacios verdes, la mejora de la infiltración del agua, la captura de carbono, la reducción de las islas de calor y la conservación de la biodiversidad agrícola y forestal”. A la vez que favorecerá la educación ambiental y la sensibilización ciudadana sobre la necesidad de adoptar modelos de vida más sostenibles, e impulsará una apuesta por la soberanía alimentaria.