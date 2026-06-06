Dos minipuntos limpios móviles acercan el reciclaje a los hogares de 6 municipios de Tenerife

Dos minipuntos limpios móviles y ocho de proximidad acercarán en breve el reciclaje a los hogares de los seis municipios que integran la Mancomunidad del Nordeste, Santa Úrsula, La Victoria, La Matanza, El Sauzal, Tacoronte y El Rosario. Su ubicación todavía está por determinar dado que dependerá de las necesidades de cada localidad pero permitirá recoger hasta 13 tipos de residuos diferentes.
Los de proximidad tienen incorporados sensores de llenado para evitar la vandalización de las cerraduras y la apertura de las puertas se realiza con una tarjeta específica (RFID) que permite a los operadores monitorear la calidad de la separación de residuos, y además, el mobiliario tiene incorporados censores de control de acceso electrónico que en el futuro permitirá dotarlos de control de uso.
Las nuevas infraestructuras fueron adquiridas con fondos europeos Next Generation y presentadas ayer en el marco de la nueva campaña ‘Tú formas parte de esta Isla, hazla circular’ cuyo objetivo es fomentar la recogida selectiva de residuos y mejorar las tasas actuales de reciclaje de envases ligeros y papel-cartón.
La iniciativa cuenta con la creadora de contenido local Paula Mateos, quien protagoniza un maquillaje exclusivo de maquillaje corporal o bodypaint sobre el buen uso de los contenedores azul y amarillo. De esta forma, se busca transmitir de forma directa y visual la importancia de separar correctamente este tipo de residuos ante la dificultad que muchas veces tiene el mensaje institucional para llegar de forma eficaz, sobre todo a las audiencias más jóvenes.
Así, en apenas 37 segundos, la artista transforma su torso, de manera cálida y cercana, en los contenedores azul y amarillo, un proceso que intercala con acciones reales de separación de residuos e imágenes de zonas de la Mancomunidad.
En el acto estuvieron presentes la alcaldesa de Tacoronte y actual presidenta del ente supramunicipal, Sandra Izquierdo; su directora técnica, Belén Sarmiento; la gerente de Ecoembes en Canarias, Carlota Cruz Izquierdo, y la portavoz de la agencia creativa Quimeras Canarias, Elena Hernández.
En el Día Mundial del Medio Ambiente, Belén Sarmiento subrayó que existe un cambio de tendencia positivo en los hábitos de separación de la ciudadanía en las seis localidades, tal y como reflejan los datos. Así, confirmó que durante los cuatro primeros meses de 2026 se registró un incremento del 23,8% en la fracción de envases ligeros respecto al mismo periodo de 2025, un porcentaje que equivale a 11,3 kilos por habitante al año. En cuanto al papel y cartón, el aumento ha sido de 27,4%, una cifra que se traduce en 12,9 kilos por habitante al año.
Sarmiento también destacó el servicio de recogida de cartón comercial puerta a puerta, implementado en mayo de 2025 y con 136 establecimientos adheridos hasta el momento, que permitió pasar de 6.700 kilos en 2025 a los 48.000 kilos de los primeros meses de este año.
Tanto Carlota Cruz como Sandra Izquierdo hicieron hincapié en la importancia de fomentar hábitos correctos y duraderos en la ciudadanía que, acompañados de una mejora en las infraestructuras, contribuyen a que Tenerife sea una isla más circular y los residuos se puedan convertir en recursos y materias primas para la fabricación de productos, que es el objetivo final que se pretende conseguir.