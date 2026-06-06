Los trabajadores del HUC amenazan con una huelga por la sobrecarga y los “recortes salvajes”

Centenares de trabajadores de todos ámbitos del Hospital Universitario de Canarias (HUC) se concentraron ayer para protestar por los recortes de personal en el centro y exigir que se garantice la contratación de personal, la cobertura de todas las bajas laborales, permisos, reducciones de jornada o vacaciones.
La insuficiencia de profesionales, unida a la falta de cobertura de bajas, permisos y vacaciones, está generando una importante sobrecarga asistencial en numerosos servicios. Los trabajadores acordaron presentar un preaviso de huelga.
La concentración fue convocada por Intersindical Canaria, Satse, CC.OO., UGT y USAE partió desde la puerta principal del Edificio de Hospitalización para concluir en el edificio de Actividades Ambulatorias. Gritando consignas en favor de la sanidad pública y contra los recortes impuestos por el director del Servio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, al que reclamaron su dimisión, así como la del gerente del HUC, Rafael Martín, y portaron pancartas con los lemas No al esclavismo! Dignificación salarial en la Sanidad, ¡Stop recortes! Salvemos la Sanidad, No a los recortes sanitarios, o A los trabajadores temporales quieren quitarnos el contrato de trabajo.
La asamblea de trabajadores acordó por aclamación presentar un preaviso de huelga si la gerencia no da marcha atrás en los recortes de personal, en las contrataciones durante el verano y la falta de cobertura de las vacantes que están afectando a la salud de los profesionales y a la calidad asistencial que se presta a los usuarios.
Alejandro Gordillo, delegado del sindicato de Enfermería Satse, denunció que “tenemos recortes en todo el Servicio Canario de Salud”, pero en el caso del HUC “es un hospital con un déficit estructural de personal y una plantilla bastante mermada en la que estos recortes se notan más. La plantilla está sobrecargada y exhausta al llevar años soportando una carga asistencial superior al resto”.
Denunció que la gerencia del HUC “ha decidido ser más tajante con los recortes hacia los trabajadores” que otros hospitales. Consideró que estos recortes “deben parar y deben cubrirse el 100% de las ausencias para poder asegurar la asistencia sanitaria a la población del área norte de Tenerife y de La Palma”.
Los recortes afectan a todas las categorías profesionales y servicios asistenciales “que no paran en verano: a Urgencias no deja de llegar gente y los pacientes no desaparecen de las unidades de hospitalización, están todas las plantas llenas”. “Los recortes dificultan prestar unos cuidados seguros y de calidad”.
Por su parte, Cati Darias, de Intersindical Canaria, denunció “la mala planificación en cuanto a la dotación de plantilla, con una sobrecargada en la actividad laboral, y una precariedad laboral, personal y social”, sino que también “afecta a la calidad de la asistencia que se presta a los usuarios”. Se produce “una discriminación de la ciudadanía del área norte de Tenerife y de La Palma” respecto al número de trabajadores sanitarios. Con una población en aumento hay las mismas camas hospitalarias y recursos”, denunció
Criticó “la reducción del gasto sanitario, el cierre de camas y la limitación de contrataciones que agravarán el colapso asistencial y perjudicarán tanto a la ciudadanía como al conjunto del personal”. Ante una errática política de ahorro económico que reduce la capacidad asistencial de la sanidad pública, exigió la dimisión de Adasat Goya al frente del SCS.
Intensifican la presión: no realizarán actividades voluntarias
Los médicos dejarán de prestar servicios extraordinarios voluntarios a partir del lunes en los hospitales de Tenerife y Gran Canaria, a los que se sumarán otros centros. Una parte importante de la actividad asistencial que permite reducir listas de espera, mantener circuitos asistenciales y sostener la respuesta hospitalaria depende de este compromiso voluntario.
La medida contempla la suspensión de programas especiales, prolongaciones voluntarias de jornada, actividad extraordinaria y cualquier actividad asistencial realizada fuera de la jornada ordinaria que dependa de la voluntariedad de los facultativos.
CESM Canarias afirma que el presidente Fernando Clavijo, la consejera Esther Monzón y el director del SCS, Adasat Goya, deben asumir la responsabilidad de todas las “consecuencias negativas” para la población que está conllevando la falta de un acuerdo “urgente”.
CESM lamenta que, pese a los “reiterados compromisos” expresados por la dirección del SCS para abordar las propuestas planteadas continúan sin existir medidas concretas, propuestas escritas ni un calendario real de negociación. “No podemos seguir sosteniendo indefinidamente, mediante esfuerzo voluntario, las carencias estructurales del sistema sanitario mientras continúan sin llegar respuestas concretas por parte de la administración”, denuncia.
La medida adoptada quiere lograr la apertura de una negociación real con la Sanidad canaria que permita alcanzar acuerdos concretos para mejorar las condiciones laborales de los médicos y garantizar la sostenibilidad futura de la sanidad canaria.