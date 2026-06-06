DIARIO DE AVISOS celebra medio siglo en Tenerife: descarga aquí esta edición histórica de coleccionista

DIARIO DE AVISOS, cabecera decana que atesora 136 años de historia y de inquebrantable compromiso con Canarias, conmemora este sábado un hito fundamental en su trayectoria: el 50º aniversario de la llegada del periódico a la isla de Tenerife desde su histórica fundación en Santa Cruz de La Palma.
Para celebrar esta efeméride junto a sus lectores, el periódico ofrecerá de manera gratuita un suplemento especial de 140 páginas. Más allá de una publicación conmemorativa, este volumen se presenta como una auténtica pieza de coleccionista que repasa el último medio siglo de nuestra historia a través de una cuidada selección de sus portadas más emblemáticas, así como de las noticias e imágenes más relevantes que han marcado la evolución de la isla.
¿Cómo conseguir el suplemento especial?
Con el objetivo de hacer accesible este legado histórico a toda la ciudadanía, DIARIO DE AVISOS pone a disposición de sus lectores dos vías para disfrutar de este especial:
- Edición impresa: se entregará de forma gratuita este sábado junto con la adquisición del ejemplar diario en su punto de venta o quiosco habitual.
- Edición digital (PDF): con el fin de facilitar su lectura en cualquier dispositivo, ofrecemos la descarga íntegra y totalmente gratuita del suplemento en formato PDF.
Acceso a la descarga digital: puede consultar y descargar el suplemento especial del 50º Aniversario de forma gratuita haciendo clic en el siguiente enlace: