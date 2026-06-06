La conciliación laboral telemática elimina la lista de espera en Canarias

El sistema virtual del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Semac) simplifica la gestión de los procedimientos de conciliación laboral al permitir realizar los trámites de forma telemática y reducir los desplazamientos de los ciudadanos.
Ayer, durante su presentación y demostración del funcionamiento, la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, expresó que con esta herramienta se da “un paso más en la modernización de los servicios públicos y se facilita el acceso a estos procedimientos; especialmente, a quienes viven en las islas no capitalinas, o en el sur, que hasta ahora tenían que desplazarse” para realizar este tipo de trámites.
“Había ciudadanos que llegaban al juicio sin conciliar porque el Semac no daba abasto”, comentó. “El departamento apenas tenía dos jurídicos por provincia y hemos incorporado ocho, cuatro por provincia, y diez administrativos. Cuando llegamos en esta legislatura se trabajaba todo en papel, desde las actas de conciliación a grabar los resultados de los procesos electorales de los sindicatos. En estos tres años y medio hemos digitalizado y modernizado hasta llegar hasta aquí. Este mes vamos a eliminar la lista de espera histórica en Canarias. Hemos pasado de 30 o 40 conciliaciones por semana a 576 en dos semanas de teleconciliación, que es un derecho fundamental de los trabajadores que no se estaba atendiendo”.
El director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, apuntó que ahora hay más de 1.000 citaciones que se desarrollarán antes de que acabe junio. El número de letrados y representantes que han utilizado la plataforma ha subido de 36 a 50. El Semac virtual permite celebrar las conciliaciones por videoconferencia, identificarse a través de la sede electrónica y firmar las actas digitalmente mediante un código QR.
“Se irá adaptando lo máximo posible a la experiencia presencial”
El secretario general técnico de la Consejería de Turismo y Empleo, Francisco Padilla, explica que el sistema del Semac virtual “está abierto a seguir progresando y trata de adaptarse lo máximo posible a la experiencia presencial”. Para poner en marcha la herramienta “se ha escuchado” a los colectivos implicados. “Muchas veces, cuando vienen a mediar presencialmente, hay un periodo previo en el que las dos partes se ven y quizá en ese tiempo hablan y llegan a un acuerdo. Igualmente, de forma telemática”.