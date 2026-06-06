Más de 400 personas se dan cita en Poema del Mar en una gala para la protección de los océanos y la biodiversidad marina

El acuario Poema del Mar se convirtió esta noche en el epicentro de la conservación marina con motivo de la cena benéfica del Día Mundial de los Océanos. El evento, que reunió a más de 400 personas entre autoridades, representantes del sector empresarial y destacados miembros de la comunidad científica, se ha consolidado como una de las citas sociales e institucionales más relevantes de Canarias.
La gala, organizada por Loro Parque Fundación, contó con la actuación del cuarteto de músicos de Bach IBF Canarias, que puso la banda sonora a una noche dedicada a la protección de los océanos. La recaudación obtenida se destinará íntegramente al desarrollo de SOFIANet (Sensing Ocean Frequencies through Integrated Acoustic Networks), un proyecto pionero para monitorizar de forma continua la presencia de cetáceos en el Estrecho de Gibraltar. Esta iniciativa une el conocimiento científico de Loro Parque Fundación, la Fundación Reina Sofía, CIRCE y la Universidad de La Laguna para reducir amenazas críticas como las colisiones con embarcaciones y la contaminación acústica.
Este nuevo impulso a la ciencia se suma a la sólida trayectoria de Loro Parque Fundación, que inició sus proyectos marinos en el año 2004 con un firme compromiso en actividades educativas relacionadas con el medio ambiente.
Entre sus hitos históricos destaca el apoyo técnico y financiero brindado en 2006 a un proyecto pionero para la obtención de varios kits de diagnóstico, diseñados para determinar la presencia de anticuerpos específicos de diferentes patógenos en el suero sanguíneo de las orcas.
Hasta la fecha, la Fundación ha desarrollado un total de 83 proyectos marinos, con una inversión específica que alcanza los 8,7 millones de dólares, que incluyen la aportación del Gobierno de Canarias para el proyecto CanBio.
Durante el acto, Christoph Kiessling, presidente de Loro Parque Fundación, destacó el valor de la ciencia que nace en el archipiélago: “Esta noche no solo celebramos la belleza del mar en Poema del Mar, sino que impulsamos proyectos de vanguardia que, como SOFIANet, demuestran que Canarias es un referente internacional en la defensa de la biodiversidad”.
Por su parte, el Dr. Javier Almunia, coordinador de SOFIANet, explicó la trascendencia tecnológica del proyecto: “SOFIANet nos permite escuchar el océano para entenderlo y protegerlo. Mediante una red híbrida de hidrófonos y boyas inteligentes, seremos capaces de detectar orcas, cachalotes y otros cetáceos en apenas minutos, generando datos esenciales para la gestión marina”.
La excelencia de esta velada ha sido posible gracias a la colaboración desinteresada y altruista de un destacado grupo de empresas que han reafirmado su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente. Entre las entidades colaboradoras se encuentran Vintia, Audiovisuales Canarias, Activa Canarias, Comesa, Emicela, Danafresh, Egatesa, Orthidal, Europastry, Makro, Ahembo, CCC, Firgas, Perelada-Chivite y Gráficas Guiniguada.
Con esta iniciativa, Loro Parque Fundación, que de forma global ha invertido más de 30 millones de dólares en más de 300 proyectos de conservación en todo el mundo, salvando 18 especies de animales de la extinción, sigue liderando acciones directas para garantizar que las especies más amenazadas tengan un futuro en nuestros océanos.