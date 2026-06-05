Perder peso antes de una cirugía reduce complicaciones y favorece una recuperación más rápida

La preparación para una intervención quirúrgica comienza mucho antes de entrar en el quirófano. Además de las pruebas diagnósticas y las valoraciones médicas necesarias, el estado nutricional del paciente desempeña un papel fundamental en el éxito de la cirugía y en la recuperación postoperatoria. En este sentido la optimización de la composición corporal y reducción del exceso de tejido adiposo puede contribuir a reducir las complicaciones quirúrgicas y mejorar los resultados clínicos.
Según explica Andrea López, especialista en Nutrición del Hospital Quirónsalud Tenerife, “el exceso de peso no solo supone una carga mecánica para el organismo, sino que también se asocia a un estado inflamatorio crónico que puede complicar tanto la cirugía como la recuperación posterior”. Además, recuerda que los pacientes con obesidad presentan con mayor frecuencia patologías asociadas como diabetes, hipertensión arterial o apnea del sueño, factores que aumentan el riesgo quirúrgico.
El exceso de grasa corporal se asocia a un incremento significativo de la complejidad quirúrgica, lo que suele traducirse en intervenciones de mayor duración y un mayor riesgo de sangrado durante el periodo perioperatorio. Además, esta condición aumenta la probabilidad de sufrir complicaciones anestésicas, infecciones postoperatorias, problemas respiratorios, trombosis venosa y retrasos en la cicatrización de las heridas. Como consecuencia, los pacientes suelen presentar procesos de recuperación más lentos y requieren estancias hospitalarias más prolongadas.
La optimización de la composición corporal, factor clave en determinadas intervenciones
Aunque una adecuada nutrición preoperatoria resulta beneficiosa para cualquier paciente, existen determinadas cirugías en las que la pérdida de peso previa adquiere una especial relevancia. Es el caso de la cirugía traumatológica, como las prótesis de rodilla o las prótesis de cadera, la cirugía abdominal y digestiva, la cirugía cardiovascular o la cirugía bariátrica.
” Mejorar la composición corporal antes de la cirugía, reduciendo el porcentaje de grasa y protegiendo el tejido muscular, disminuye la dificultad técnica para el equipo quirúrgico en zonas críticas como el abdomen o las articulaciones, y propicia recuperaciones funcionales mucho más tempranas y seguras”, señala López.
La importancia de llegar bien nutrido al quirófano
La especialista insiste en que el objetivo no debe centrarse exclusivamente en la pérdida de peso, sino en mejorar el estado nutricional general del paciente. “No se trata únicamente de bajar peso, sino de optimizar el estado nutricional. Una persona puede perder kilos y, sin embargo, presentar déficits nutricionales que dificulten la recuperación. El objetivo es llegar a la cirugía bien nutrido”, explica.
En este sentido, una alimentación equilibrada y supervisada por profesionales permite reducir la inflamación sistémica, mejorar el control glucémico y cardiovascular, disminuir la presión sobre las articulaciones y favorecer una mejor respuesta del organismo durante el proceso quirúrgico.
Además, la pérdida de peso antes de una intervención quirúrgica puede mejorar la respuesta a la anestesia y favorecer una cicatrización de heridas más eficiente. “La obesidad puede dificultar la correcta oxigenación de los tejidos y aumentar el riesgo de infección. Cuando mejoramos el estado metabólico del paciente, también favorecemos una recuperación más segura”, añade.
Evitar las dietas milagro y preservar la masa muscular
Uno de los errores más frecuentes entre quienes intentan adelgazar antes de una operación es recurrir a dietas milagro o dietas extremadamente restrictivas para perder peso en poco tiempo. “Las dietas milagro pueden provocar pérdida de masa muscular y déficits nutricionales justo en un momento en el que el organismo necesita estar fuerte para afrontar una cirugía”, advierte la especialista.
Las proteínas desempeñan un papel esencial en este proceso, ya que contribuyen a la cicatrización y a la reparación de los tejidos. También resulta importante garantizar un adecuado aporte de hierro, vitamina D, vitamina C, zinc y vitaminas del grupo B.
Quirónsalud en Canarias
Quirónsalud está presente en la actualidad en Canarias con tres hospitales en Tenerife, Costa Adeje y la Orotava. Además, Quirónsalud dispone de 9 centros médicos ubicados en diferentes puntos de la isla como los Centros Médicos Tenerife, Candelaria, Los Cristianos, La Laguna, Realejos, Icod, Puerto de La Cruz, Santa Úrsula y Tejina.
Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (once de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.