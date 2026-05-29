Hospital Quirónsalud Costa Adeje refuerza el seguimiento pediátrico integral desde el nacimiento

Hay consultas pediátricas que duran apenas unos minutos y, sin embargo, cambian muchas cosas. Una revisión rutinaria puede detectar un problema de visión antes de que el niño empiece a leer mal en clase. Puede ayudar a corregir hábitos alimentarios que, con el tiempo, derivarían en obesidad infantil. O simplemente puede tranquilizar a unos padres que llevan semanas sin dormir porque su bebé llora más de lo habitual.
La Pediatría moderna ya no mira únicamente la enfermedad. También observa el crecimiento, el descanso, el lenguaje, la alimentación, el comportamiento o la forma en la que un niño se relaciona con el mundo. Y ahí es donde el seguimiento continuado cobra un papel fundamental. En ese escenario, el Hospital Quirónsalud Costa Adeje ha convertido la atención pediátrica integral y el acompañamiento familiar en dos de las bases de su modelo asistencial.
“El seguimiento del niño sano permite supervisar de forma continuada el desarrollo físico, emocional y neurológico del menor desde el nacimiento hasta la adolescencia”, explica la doctora Elgin Radtke, especialista del servicio de Pediatría Hospital Quirónsalud Costa Adeje. “No hablamos solo de medir peso o talla. También valoramos cómo duerme, cómo se alimenta, cómo evoluciona el lenguaje o cómo interactúa con su entorno”, añade.
Ese seguimiento del niño sano Hospital Quirónsalud Costa Adeje funciona como una fotografía constante de la evolución infantil. Una forma de detectar pequeñas señales antes de que se conviertan en problemas mayores.
Los primeros meses: cuando cada cambio importa
Los primeros meses de vida son probablemente la etapa más intensa del desarrollo infantil. Todo ocurre muy rápido. El bebé cambia casi cada semana. Gana peso, empieza a fijar la mirada, reconoce voces, sostiene la cabeza o responde a estímulos. Y al mismo tiempo aparecen muchas dudas dentro de casa.
“La consulta pediátrica también es un espacio de acompañamiento para las familias”, señala la doctora Elgin Radtke. “Especialmente durante los primeros meses, las dudas sobre lactancia, sueño, alimentación o llanto son completamente normales”.
En estas revisiones pediátricas en Costa Adeje, el especialista controla aspectos fundamentales como la hidratación, la adaptación digestiva y respiratoria o los reflejos neonatales, es decir, las respuestas automáticas con las que nace un bebé y que ayudan a valorar su desarrollo neurológico.
También se supervisan los llamados hitos del desarrollo, un término médico que hace referencia a las capacidades que el menor va adquiriendo con el paso del tiempo: sostener la cabeza, sentarse, gatear, caminar o empezar a hablar.
Detectar a tiempo un retraso en cualquiera de estas fases puede resultar decisivo. “La detección precoz permite iniciar intervenciones tempranas y mejorar significativamente la evolución del menor”, explica la especialista.
La infancia también deja señales
A medida que los niños crecen, las revisiones continúan siendo importantes. Muchas veces, porque los problemas de salud infantil actuales ya no siempre son visibles a simple vista.
El sedentarismo, la obesidad infantil, el exceso de pantallas o las alteraciones del sueño forman parte de una realidad cada vez más frecuente en las consultas. También las dificultades de atención, algunos trastornos emocionales o determinados problemas relacionados con el aprendizaje.
Por eso, el control pediátrico infantil en Tenerife no se limita únicamente a una exploración física. El pediatra infantil en Costa Adeje también analiza hábitos cotidianos: cuánto duerme el niño, cómo se alimenta, cuánto ejercicio realiza o cómo se relaciona con otros menores.
“Las revisiones permiten intervenir antes de que esos hábitos terminen afectando al bienestar y a la calidad de vida del menor”, apunta la doctora Elgin Radtke.
En las revisiones del niño sano en Tenerife también se controla la visión, la audición, la postura corporal y el desarrollo del lenguaje, aspectos que influyen directamente en el rendimiento escolar y en la vida diaria del menor.
Cuándo acudir a Urgencias Pediátricas
El seguimiento pediátrico ayuda a prevenir, orientar y detectar a tiempo, pero también es importante que las familias sepan reconocer cuándo un síntoma requiere una valoración urgente. No todos los procesos infantiles necesitan acudir a Urgencias, pero hay señales que no deben pasarse por alto.
La doctora Elgin Radtke recuerda que es recomendable acudir a Urgencias Pediátricas si el niño presenta dificultad para respirar, respira muy rápido, se le marcan las costillas, tiene silbidos o sensación de ahogo. También si aparece fiebre alta persistente, especialmente en menores de tres meses, o si el menor se encuentra muy decaído, somnoliento o cuesta despertarlo.
“Otros signos de alarma son las convulsiones, los labios morados, la piel azulada o una palidez intensa, así como los vómitos persistentes o los síntomas de deshidratación, como orinar poco, tener la boca seca o llorar sin lágrimas”, añade.
También se debe consultar de forma urgente ante un dolor intenso que no calma, un golpe importante en la cabeza acompañado de vómitos, somnolencia o cambios de comportamiento, erupciones en la piel con fiebre o mal estado general, o cualquier cambio brusco en la conducta habitual del niño, como irritabilidad extrema, desorientación o dificultad para caminar.
Este apartado refuerza una idea clave: la Pediatría no solo acompaña el crecimiento del menor en las revisiones rutinarias, sino que también ayuda a las familias a distinguir cuándo una situación puede esperar y cuándo necesita atención médica inmediata.
Una Pediatría más cercana y personalizada
Uno de los aspectos que más valoran las familias es la cercanía. Poder consultar una duda sin esperar a que exista un problema grave. Sentirse acompañadas durante cada etapa del crecimiento. Tener la tranquilidad de que alguien sigue de cerca la evolución de su hijo.
“Como pediatra, es muy gratificante acompañar a los pacientes y a sus familias a lo largo de los años. Esta continuidad crea una relación de confianza mutua y permite conocer de cerca las necesidades, el entorno y las particularidades de cada niño, ofreciendo así una atención más individualizada y humana. Muchos de mis pacientes acuden desde los primeros meses de vida y continúan hasta la adolescencia, lo que convierte el seguimiento pediátrico en un vínculo muy especial.”, declara la doctora Radtke
Ese es precisamente uno de los enfoques de la Pediatría en Hospital Quirónsalud Costa Adeje: una atención pediátrica individualizada, adaptada a cada niño y a cada familia.
“La prevención sigue siendo una de las herramientas más importantes de la Pediatría”, concluye la doctora Elgin Radtke. “Muchas enfermedades o alteraciones pueden abordarse mucho mejor cuando se detectan a tiempo. Por eso el seguimiento pediátrico continuado resulta tan importante durante toda la infancia”.Con este enfoque, el Hospital Quirónsalud Costa Adeje refuerza su apuesta por una Pediatría cercana, preventiva y centrada en las familias. Un modelo de atención que acompaña al menor desde el nacimiento hasta la adolescencia a través de revisiones periódicas, seguimiento individualizado y una visión integral de la salud infantil, convirtiéndose en uno de los referentes en revisiones pediátricas en Costa Adeje y control pediátrico infantil en Tenerife.