Hospitales referentes en urgencias en Tenerife: así trabaja la red asistencial de Quirónsalud

Una caída mientras haces deporte. Un dolor abdominal que no termina de pasar. Un niño con fiebre alta en plena noche. Las urgencias aparecen sin avisar y casi siempre llegan acompañadas de incertidumbre. En ese momento, la tranquilidad no depende únicamente de tener un hospital cerca. También importa saber que, al cruzar la puerta, habrá profesionales preparados para identificar qué ocurre, realizar las pruebas necesarias y actuar sin perder tiempo. Los hospitales Quirónsalud Tenerife y Quirónsalud Costa Adeje trabajan de forma coordinada para ofrecer un modelo de urgencias en Tenerife capaz de responder tanto a problemas leves como a situaciones de gran complejidad.
Son dos centros situados en puntos distintos de la isla, pero conectados por una misma red asistencial. Su idea es sencilla: que cada persona reciba la atención que necesita, en el lugar más adecuado y sin tener que comenzar de nuevo si su situación requiere otros especialistas, una intervención o el ingreso hospitalario.
Dos hospitales, un único modelo asistencial
El Hospital Quirónsalud Tenerife y el Hospital Quirónsalud Costa Adeje mantienen servicios de urgencias 24 horas, los 365 días del año. Sin embargo, su principal valor no está únicamente en permanecer abiertos a cualquier hora.
Lo que marca la diferencia es todo lo que puede activarse a partir de la llegada del paciente.
Una urgencia puede resolverse con una valoración, una prueba y un tratamiento sencillo. También puede requerir la participación inmediata de un cardiólogo, un traumatólogo, un cirujano, un neurocirujano, un intensivista o varios profesionales trabajando al mismo tiempo.
Ambos hospitales forman parte de una red organizada para que esa respuesta se produzca sin interrupciones. El paciente puede ser atendido inicialmente en Costa Adeje y, cuando necesita recursos de mayor complejidad, continuar su asistencia en el Hospital Quirónsalud Tenerife dentro del mismo circuito.
No se trata únicamente de trasladar a una persona de un centro a otro. Se trata de que la información, el diagnóstico y las decisiones tomadas hasta ese momento acompañen al paciente durante todo el proceso.
Esa coordinación permite ofrecer una atención urgente integral, desde la primera valoración hasta el alta, la hospitalización, la cirugía o el seguimiento posterior.
La rapidez empieza por saber qué ocurre
Cuando alguien llega a Urgencias, rara vez conoce el origen exacto de lo que siente. Sabe que algo duele. Que ha sufrido una caída. Que le cuesta respirar. Que la fiebre no baja. O que un síntoma ha aparecido de repente y no parece normal. Por eso, responder rápido no significa solamente reducir la espera. Significa identificar cuanto antes qué está ocurriendo y poner al paciente en manos del profesional adecuado.
Los dos hospitales cuentan con acceso a laboratorio y pruebas de imagen que ayudan a confirmar el diagnóstico. Según cada caso, pueden utilizarse radiografías, ecografías, tomografía computarizada, conocida como TAC, o resonancia magnética.
Este diagnóstico rápido en Urgencias permite decidir con mayor seguridad si el paciente puede regresar a casa con tratamiento, necesita permanecer en observación, debe ingresar o requiere una intervención inmediata.
En un esguince, una fractura o una infección, ganar tiempo evita dolor y complicaciones. En un infarto, una hemorragia o una lesión neurológica, puede resultar decisivo.
Un hospital preparado para los casos más complejos
El Hospital Quirónsalud Tenerife funciona como centro de referencia dentro de esta red para las urgencias que necesitan una mayor capacidad diagnóstica, quirúrgica o de hospitalización.
El centro dispone de Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Diálisis, cuatro quirófanos polivalentes y una Unidad de Hemodinámica. Cuenta también con la única Unidad de Cirugía Robótica Avanzada de la sanidad privada de Canarias.
Estos recursos permiten que el paciente no tenga que abandonar el hospital cuando una urgencia se complica o requiere un tratamiento especializado.
Además de la tecnología, el centro mantiene un modelo asistencial multidisciplinar. Cardiólogos, traumatólogos, cirujanos generales, neurocirujanos, internistas, urólogos, oftalmólogos, otorrinolaringólogos, intensivistas, radiólogos y anestesistas pueden trabajar de forma coordinada.
Para el paciente, esto se traduce en algo muy concreto: menos derivaciones innecesarias, decisiones más rápidas y continuidad durante todo el proceso.
Urgencias traumatológicas: desde una caída hasta una lesión compleja
Las urgencias traumatológicas son uno de los motivos más habituales de asistencia hospitalaria.
Un mal apoyo puede acabar en un esguince. Una caída doméstica puede provocar una fractura. Un accidente de tráfico, una lesión deportiva o un golpe fuerte pueden afectar a músculos, tendones, articulaciones o huesos.
En el Hospital Quirónsalud Tenerife se atienden fracturas, luxaciones, roturas musculares, lesiones tendinosas y traumatismos de distinta gravedad. Para conocer el alcance real de la lesión, el equipo dispone de acceso inmediato a radiología digital, TAC, ecografía y resonancia magnética cuando está indicada.
A veces la solución pasa por inmovilizar correctamente una extremidad. En otras ocasiones es necesario reducir una luxación o intervenir quirúrgicamente durante las primeras horas.
La coordinación entre Urgencias y Traumatología permite que el especialista valore al paciente con rapidez y que, cuando hace falta operar, pueda acceder al quirófano sin demoras innecesarias.
La asistencia tampoco termina al salir de Urgencias. Los servicios de Rehabilitación y Fisioterapia permiten organizar la recuperación posterior y ayudar al paciente a volver a caminar, trabajar o practicar deporte con seguridad.
Dolor abdominal: cuando esperar no siempre es buena idea
El dolor abdominal es una consulta frecuente y, en muchos casos, termina desapareciendo sin consecuencias. El problema es que síntomas parecidos pueden esconder situaciones muy diferentes.
Una apendicitis, una obstrucción intestinal, una hernia complicada, una hemorragia digestiva o una perforación requieren actuar con rapidez.
Las urgencias de Cirugía General del Hospital Quirónsalud Tenerife combinan la valoración médica, las analíticas y las pruebas de imagen para localizar el origen del dolor y decidir si puede tratarse con medicación o necesita cirugía.
El hospital dispone de cirujanos de guardia y quirófanos preparados para intervenir cuando la situación lo exige. Así se reduce el tiempo entre el diagnóstico y la operación, un factor importante para evitar que el problema avance y provoque complicaciones.
Urgencias de oído, nariz y garganta
Un sangrado nasal que no se detiene, una pérdida brusca de audición, un vértigo incapacitante o un objeto atrapado en la garganta pueden convertir una situación cotidiana en una urgencia.
El Servicio de Otorrinolaringología atiende también infecciones profundas del cuello, abscesos, traumatismos faciales y problemas que afectan a la respiración o a la capacidad para tragar.
La valoración directa del especialista permite explorar la zona, encontrar el origen del problema y comenzar el tratamiento. Cuando se necesita una prueba más compleja o una intervención, el trabajo conjunto con Radiología, Anestesiología y Cirugía General permite activar los recursos necesarios.
Urgencias oftalmológicas: cuando la vista no puede esperar
Hay molestias oculares que pueden revisarse en una consulta programada. Pero una pérdida repentina de visión, una quemadura química o un golpe fuerte necesitan una valoración inmediata.
Las urgencias oftalmológicas del Hospital Quirónsalud Tenerife atienden traumatismos, cuerpos extraños, infecciones graves, glaucoma agudo, desprendimientos de retina y hemorragias dentro del ojo, entre otros problemas.
En estos casos, el tiempo puede marcar la diferencia entre una buena recuperación y una secuela permanente.
La coordinación entre Urgencias y Oftalmología permite realizar una exploración completa, confirmar qué está ocurriendo y comenzar el tratamiento. Si el paciente necesita una intervención urgente, puede acceder al bloque quirúrgico dentro del propio hospital.
Urgencias urológicas: aliviar el dolor y proteger la función renal
Quien ha sufrido un cólico renal sabe que el dolor puede aparecer de repente y llegar a ser muy intenso.
Las urgencias urológicas incluyen también la retención de orina, las infecciones complicadas, la presencia de sangre en la orina, los traumatismos y situaciones como la torsión testicular, que requiere una respuesta especialmente rápida.
La valoración se apoya en analíticas, ecografías y otras pruebas de imagen. Con esa información, el equipo puede aliviar el dolor, tratar la causa y determinar si es necesaria una intervención.
El objetivo no es únicamente resolver el episodio inmediato. También se busca evitar daños en los riñones y conservar el funcionamiento normal del aparato urinario.
Una mirada global para pacientes con varios problemas de salud
No todas las personas llegan a Urgencias con un único síntoma fácil de aislar.
Las personas mayores, los pacientes con enfermedades crónicas o quienes toman varios tratamientos pueden presentar cuadros más complejos. Una infección, por ejemplo, puede afectar a la respiración, descompensar el corazón, alterar la glucosa o perjudicar la función renal.
En estos casos, Medicina Interna realiza una valoración global y coordina la participación de otras especialidades.
El equipo atiende infecciones graves, insuficiencia respiratoria, descompensaciones cardiacas, diabetes descontrolada y alteraciones del organismo que requieren una visión amplia del estado del paciente.
Esta forma de trabajar evita mirar cada síntoma por separado y permite establecer prioridades desde el comienzo.
Urgencias renales y acceso a diálisis
Los riñones pueden perder capacidad para funcionar de forma repentina debido a una infección, una deshidratación grave, una alteración de la presión arterial o la descompensación de una enfermedad previa.
También pueden surgir problemas relacionados con la diálisis o con los accesos que utilizan estos pacientes para recibir tratamiento.
El Hospital Quirónsalud Tenerife dispone de especialistas en Nefrología, analítica urgente, pruebas de imagen y Unidad de Diálisis. Esto permite confirmar el problema, corregir las alteraciones y comenzar el tratamiento sin necesidad de trasladar al paciente a otro centro.
La prioridad es estabilizarlo, frenar el daño y preservar la función renal siempre que sea posible.
Urgencias neuroquirúrgicas: actuar para evitar secuelas
Un fuerte golpe en la cabeza, una caída con daño en la columna o una hemorragia cerebral requieren una respuesta inmediata.
Las urgencias neuroquirúrgicas se encuentran entre las situaciones más delicadas porque una lesión puede afectar al cerebro, la médula espinal o los nervios.
El Hospital Quirónsalud Tenerife atiende traumatismos craneales, fracturas vertebrales, lesiones medulares, hematomas y hemorragias dentro del cráneo, entre otras situaciones.
Desde Urgencias se realizan la valoración inicial y las pruebas necesarias, como el TAC o la resonancia magnética. Si el paciente necesita cirugía, se coordinan Neurocirugía, Anestesiología, Radiología y la Unidad de Cuidados Intensivos.
Todo el circuito se activa dentro del mismo hospital para reducir el tiempo de respuesta y aumentar las posibilidades de recuperación.
Urgencias cardiológicas: cada minuto cuenta
Un dolor intenso en el pecho, una falta de aire repentina, una arritmia o una subida grave de la tensión arterial necesitan atención inmediata.
Las urgencias cardiológicas del Hospital Quirónsalud Tenerife cuentan con un circuito en el que participan Cardiología, Medicina Intensiva, Radiología y Laboratorio.
Uno de los principales recursos del centro es su Unidad de Hemodinámica. Esta unidad permite observar el interior de las arterias del corazón y actuar cuando alguna se encuentra obstruida.
En el caso de un infarto, pueden realizarse una coronariografía y una angioplastia urgente para abrir la arteria y recuperar el paso de la sangre.
Contar con Hemodinámica dentro del propio hospital evita traslados y reduce el tiempo hasta el tratamiento. En una emergencia cardiovascular, esa capacidad de actuar de forma inmediata puede marcar una diferencia decisiva.
Quirónsalud Costa Adeje: atención urgente en el sur de Tenerife
El Hospital Quirónsalud Costa Adeje completa esta red asistencial desde el sur de la isla, una zona con una elevada población residente y una intensa actividad turística durante todo el año.
El centro atiende urgencias generales, quirúrgicas, traumatológicas y pediátricas. Cuando un caso necesita cirugía de mayor complejidad, cuidados intensivos o una especialidad concreta, trabaja de forma directa con el Hospital Quirónsalud Tenerife.
Este modelo permite que residentes y visitantes reciban una primera respuesta cerca del lugar en el que se encuentran y puedan continuar su atención dentro de la misma red si necesitan más recursos.
Urgencias pediátricas: cuidar al niño y acompañar a la familia
Cuando un niño enferma, la preocupación alcanza a toda la familia. La fiebre en un bebé, una crisis respiratoria o una reacción alérgica generan dudas y miedo, especialmente cuando aparecen de noche o evolucionan con rapidez.
Las urgencias pediátricas del Hospital Quirónsalud Costa Adeje atienden a recién nacidos, bebés, niños y adolescentes. Entre los motivos de consulta más frecuentes se encuentran la fiebre, las infecciones respiratorias, la bronquiolitis, las crisis asmáticas, las gastroenteritis, las convulsiones febriles, los traumatismos y los accidentes domésticos.
El equipo adapta la comunicación a la edad del menor y explica a la familia qué pruebas se realizarán y qué tratamiento necesita.
Esa forma de acompañar ayuda a reducir la ansiedad del niño y ofrece a los padres información clara en un momento que suele resultar especialmente delicado. Si el caso requiere un nivel mayor de especialización, el Hospital Quirónsalud Costa Adeje activa la coordinación con el Hospital Quirónsalud Tenerife para continuar la asistencia.
Traumatismos y accidentes en el sur de la isla
La actividad deportiva, los desplazamientos y el turismo hacen que las lesiones sean uno de los principales motivos de consulta en Costa Adeje.
El centro atiende fracturas, esguinces, luxaciones, heridas, caídas, accidentes de tráfico y lesiones relacionadas con los deportes acuáticos o las actividades al aire libre.
La radiología digital permite comprobar con rapidez si existe una fractura y decidir el tratamiento inicial. Cuando la lesión es compleja y necesita cirugía especializada, el paciente puede continuar su atención en el Hospital Quirónsalud Tenerife. Así se mantiene la continuidad desde la primera valoración hasta el tratamiento definitivo.
Atención médica urgente a domicilio: el hospital sale al encuentro del paciente
Una de las principales diferencias del Hospital Quirónsalud Costa Adeje es su servicio de atención médica urgente a domicilio.
Está disponible las 24 horas del día y permite que médicos y profesionales de Enfermería se desplacen a viviendas, hoteles, apartamentos turísticos y residencias.
Este servicio puede ser especialmente útil para personas mayores, pacientes con dificultades para desplazarse, familias con niños pequeños o turistas que enferman durante sus vacaciones.
El equipo acude al lugar en el que se encuentra la persona, realiza una primera valoración, administra medicación cuando es necesario y decide si puede permanecer allí o debe trasladarse al hospital.
Cuando el paciente necesita pruebas, especialistas o ingreso, la coordinación con el Servicio de Urgencias permite continuar la atención sin retrasos.
De este modo, el servicio a domicilio funciona como una extensión del hospital y acerca la asistencia a quien no puede o no necesita desplazarse inicialmente.
Una red preparada para responder
Buscar un hospital privado en Tenerife para afrontar una urgencia no consiste únicamente en encontrar el centro más cercano. También importa saber qué sucede después de la primera valoración.
Los hospitales Quirónsalud Tenerife y Quirónsalud Costa Adeje comparten profesionales, información y recursos para que cada paciente continúe recibiendo la asistencia que necesita durante todo el proceso.
Uno ofrece una gran capacidad para resolver urgencias complejas, operar, ingresar y activar unidades como Hemodinámica, Cuidados Intensivos o Diálisis. El otro acerca la atención al sur de la isla, dispone de urgencias pediátricas y lleva la asistencia hasta domicilios y alojamientos.
Dos hospitales unidos por una misma forma de trabajar. Porque una urgencia puede comenzar en cualquier lugar y a cualquier hora. Lo importante es que, desde el primer momento, haya una red preparada para responder.