Urgencias domiciliarias: cuándo solicitar atención médica

Cuando surge un problema de salud urgente, recibir atención inmediata en domicilio puede ser determinante para evitar complicaciones y mejorar la evolución del paciente. Sin embargo, no siempre es fácil ir a un hospital o centro de salud. Esto ocurre sobre todo si hay problemas de movilidad, enfermedades crónicas o síntomas que requieren atención inmediata.
Para responder a estas situaciones, Hospital Quirónsalud Costa Adeje ha puesto en marcha un servicio de urgencias a domicilio en Costa Adeje y Tenerife Sur. Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, este recurso permite acercar la asistencia médica a domicilio al lugar donde se encuentra el paciente, facilitando una valoración médica urgente y una atención adaptada a cada situación clínica.
“En medicina existen situaciones en las que cada minuto cuenta. Nuestro objetivo es llevar la asistencia sanitaria al paciente donde esté. Así garantizamos una valoración rápida. Esto es clave cuando el tiempo puede marcar la diferencia en su salud”, explica el doctor Pedro Rojas, coordinador del Servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Costa Adeje.
¿Qué es un servicio de urgencias a domicilio?
La atención domiciliaria urgente es un modelo de asistencia sanitaria. Permite llevar recursos médicos especializados al hogar del paciente. Se usa cuando la situación clínica lo requiere.
A diferencia de una consulta médica programada, este servicio ofrece una respuesta rápida ante problemas de salud urgentes. Está pensado para cuando el paciente no puede desplazarse con facilidad o cuando actuar rápido es clave.
Cada solicitud es analizada inicialmente por el equipo médico de guardia, que determina qué recursos asistenciales son necesarios en función de la información clínica disponible.
Este modelo de atención extrahospitalaria permite ofrecer una respuesta rápida y personalizada tanto a residentes como a visitantes que necesiten un médico a domicilio en Costa Adeje, atención domiciliaria en Tenerife o asistencia médica en Tenerife Sur.
“Cada caso se evalúa de forma individual para movilizar los recursos más adecuados y ofrecer una respuesta personalizada. El objetivo es garantizar que el paciente reciba la atención que necesita en el menor tiempo posible”, señala Pedro Rojas.
¿Qué profesionales intervienen en la atención?
La asistencia puede incluir médicos de urgencias, personal de enfermería y técnicos en emergencias sanitarias. Así se forma un equipo adaptado a la situación clínica.
Esta organización permite ofrecer una atención sanitaria urgente eficiente desde el primer momento y facilita una toma de decisiones rápida y coordinada.
UVI móvil: asistencia sanitaria avanzada en el domicilio
En determinadas situaciones, la atención médica puede requerir recursos avanzados habitualmente asociados al ámbito hospitalario.
Para estos casos, el servicio dispone de una ambulancia equipada como UVI móvil, dotada con tecnología de soporte vital avanzado y equipamiento médico especializado.
Gracias a estos recursos es posible realizar monitorización clínica, iniciar tratamientos urgentes y estabilizar al paciente sin necesidad de esperar a la llegada al hospital.
“La posibilidad de activar una UVI móvil nos permite ofrecer asistencia sanitaria avanzada allí donde se encuentra el paciente. En determinadas emergencias, iniciar la atención de forma precoz puede resultar decisivo”, destaca el especialista.
¿Cuándo solicitar un médico urgente a domicilio?
Existen numerosas situaciones en las que la asistencia urgente en domicilio puede resultar especialmente recomendable.
Entre las más frecuentes se encuentran:
- Dolor torácico o sensación de opresión en el pecho.
- Dificultad respiratoria o sensación de falta de aire.
- Pérdida de conocimiento o alteraciones del estado de conciencia.
- Déficits neurológicos de aparición brusca, como pérdida de fuerza o dificultad para hablar.
- Fiebre alta persistente, especialmente en personas mayores o pacientes vulnerables.
- Reacciones alérgicas con afectación respiratoria.
- Crisis hipertensivas con síntomas asociados.
- Dolor abdominal intenso o de aparición repentina.
- Descompensaciones agudas de enfermedades crónicas.
- Caídas o traumatismos que requieran valoración médica urgente.
- Deterioro clínico repentino o malestar general intenso.
No obstante, cada situación debe valorarse de forma individual. Ante cualquier duda sobre la gravedad del cuadro, el equipo médico realiza una evaluación inicial para determinar el recurso asistencial más adecuado.
Beneficios de la atención médica a domicilio
La atención sanitaria domiciliaria ofrece ventajas tanto para los pacientes como para sus familiares y cuidadores.
Además de facilitar una valoración médica urgente sin necesidad de desplazamientos, permite actuar con rapidez ante situaciones tiempo-dependientes y mejora la comodidad del paciente al recibir asistencia en su entorno habitual.
“Muchos pacientes pueden beneficiarse de una valoración precoz sin tener que abandonar su domicilio. Esto reduce el estrés asociado a las urgencias y facilita una atención más cómoda y personalizada”, explica Pedro Rojas.
Asimismo, este modelo contribuye a optimizar los recursos sanitarios y favorece una mejor continuidad asistencial entre la atención domiciliaria y la hospitalaria cuando resulta necesario.
Atención médica urgente las 24 horas
La puesta en marcha de este servicio refuerza la apuesta de Hospital Quirónsalud Costa Adeje por una medicina más cercana, accesible y adaptada a las necesidades reales de los pacientes.
La disponibilidad permanente durante las 24 horas del día permite ofrecer un servicio de urgencias médicas las 24 horas y una respuesta rápida ante situaciones urgentes, acercando la asistencia sanitaria al lugar donde más se necesita: el domicilio del paciente.
“Queremos que cualquier persona que necesite atención médica urgente pueda acceder a una valoración profesional rápida y segura”, concluye Pedro Rojas.
¿Cómo solicitar atención domiciliaria urgente?
Los pacientes pueden solicitar el servicio llamando al teléfono 922 791 000, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
Tras una primera valoración telefónica, el equipo médico analizará la situación clínica y activará los recursos asistenciales más adecuados para garantizar una atención rápida, personalizada y segura en el domicilio, ofreciendo una respuesta ágil ante situaciones urgentes las 24 horas del día.
Este servicio permite ofrecer atención médica a domicilio en Costa Adeje y Tenerife Sur, acercando la asistencia sanitaria especializada al lugar donde más se necesita.