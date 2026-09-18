Los médicos de Canarias rechazan que se ponga bajo sospecha su criterio en la gestión de las bajas laborales

El Consejo Canario de Colegios de Médicos ha mostrado su preocupación por las declaraciones del presidente de CEOE-Tenerife, recogidas por distintos medios de comunicación, en las que la organización empresarial asegura tener detectados centros de salud “con cierta propensión” a emitir más bajas médicas o a dar las altas más tarde que otros.
El Consejo considera necesario diferenciar con claridad entre absentismo laboral e incapacidad temporal por motivos de salud. Una baja laboral, recuerda, es consecuencia de una valoración médica individualizada sobre el estado de salud de una persona y su capacidad para desempeñar su trabajo habitual.
La organización señala que, como ha recordado recientemente el Consejo General de Colegios de Médicos de España, la incapacidad temporal es un acto médico reglado en el que los profesionales actúan conforme a criterios clínicos, científicos, éticos y legales.
Los médicos rechazan que se cuestione su criterio por diferencias estadísticas
El Consejo Canario sostiene que las diferencias que puedan existir en los indicadores de incapacidad temporal entre distintos centros de salud no permiten, por sí solas, concluir que exista una práctica clínica inadecuada.
También rechaza que esas diferencias sirvan para poner bajo sospecha el criterio de los médicos que trabajan en esos centros.
La indicación y duración de una baja médica, insiste, requiere una valoración individualizada de las circunstancias clínicas y funcionales de cada paciente.
El Consejo recuerda además que los procesos de incapacidad temporal están sometidos a mecanismos legalmente establecidos de seguimiento y control.
Piden que cualquier posible irregularidad se traslade a los organismos competentes
Ante las declaraciones de CEOE-Tenerife, el Consejo Canario de Colegios de Médicos señala que, si la organización empresarial dispone de información concreta que considere indicativa de posibles irregularidades, debe trasladarla a los organismos competentes para que pueda ser analizada con rigor y con todas las garantías.
La organización médica considera legítimo analizar el absentismo laboral y estudiar medidas que permitan mejorar la gestión de las incapacidades temporales.
No obstante, reclama que ese debate se desarrolle con datos, rigor y respeto a las competencias de cada institución, sin convertir las diferencias estadísticas entre centros en sospechas generalizadas sobre la profesionalidad de los médicos.
El Consejo Canario traslada finalmente su respaldo a los médicos de Atención Primaria y reclama respeto a su independencia profesional.
Asimismo, defiende que la mejora y el control de los procesos de incapacidad temporal se realicen a través de los mecanismos establecidos y con pleno respeto al criterio clínico de los profesionales responsables de valorar la salud y la capacidad laboral de cada paciente.