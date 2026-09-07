Canarias, entre las regiones donde más se falta al trabajo: las bajas médicas disparan el absentismo

Canarias presentó durante el primer trimestre del año la segunda tasa de absentismo laboral más alta de España, con un 9,4 %, una cifra que en su mayor parte se corresponde con bajas médicas (8,1 %), según Adecco.
De acuerdo con esta empresa de trabajo temporal, solo el País Vasco está por encima de la tasa de absentismo laboral de Canarias, con un 9,9 %, mientras que los datos más bajos corresponden a Baleares, con un 6,2 %.
En el conjunto de España, el primer trimestre se cerró un absentismo laboral del 7,62 %, tasa en la que las bajas médicas representan 5,9 puntos.
Por sectores, las tasas de absentismo en Canarias fueron de enero a marzo del 9,6 % en la industria, del 7,8 % en la construcción y del 9,5 % en los servicios, actividad que incluye al turismo y el comercio.
Adecco recuerda que, en el primer trimestre de 2019, antes de la pandemia de covid-19, la tasa de absentismo en España era del 5,41 %.
“La presión sobre el absentismo sigue explicándose por la incidencia y duración de los procesos de baja médica, vinculadas al envejecimiento de la población ocupada, al peso creciente de la salud mental y a la duración media de la incapacidad temporal”, señala Carlos Arcas, director de The Adecco Group Institute.