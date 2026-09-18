Federico Gentile, pediatra, tajante sobre las infecciones de niños este verano: “Nunca ha sido tan peligroso darse un baño en el mar”

Federico Gentile, más conocido por @pediatragentile en redes sociales, es un médico pediatra de origen italiano, especializado en nefrología pediátrica, y desarrolla su actividad profesional en Tenerife. Sus consejos tienen gran popularidad entre padres y madres y ha advertido sobre los peligros que acechan en la playa a los pequeños y pequeñas.
“Nunca ha sido tan peligroso darse un baño en el mar como este año”, asegura Federico Gentile en un vídeo subido en su cuenta de Instagram. El italiano, además, destaca que “la culpa es nuestra”. “Los vertidos fecales, o sea, caca, están contaminando nuestros mares. Bañarse es ya una ruleta rusa”, admite.
“Llevamos meses con cierres de playas por contaminación fecal: Leocadio Machado, La Jaquita, Playa Jardín… y no es anecdótico, es estructural. Y como pediatra lo veo a diario en consulta”, indica antes de desvelar aquellas afecciones vinculadas a esta situación de aguas residuales sin depurar tales como “gastroenteritis aguda, vómitos y deshidratación (mucho más grave en lactantes) o conjuntivitis, otitis y dermatitis”.
Federico Gentile apunta que “un niño no es un adulto pequeño. Se deshidrata y su riñón sufre mucho más rápido” por lo que es tajante: “No se trata de alarmar, se trata de informar y exigir soluciones. El baño seguro es un derecho de salud pública”.
Federico Gentile alerta sobre un problema muy grave
Federico Gentile ha puesto énfasis en un problema que es cada vez más grave en las costas canarias y que preocupa, cada vez más, a la población.
El Ayuntamiento de Güímar autorizó este miércoles la reapertura al baño de la playa de El Cabezo y la Playa de Los Perros, en el Paseo de las Palmeras, después de cinco días clausurada por un episodio de contaminación fecal.
La prohibición de acceso al agua se decretó con carácter de urgencia el pasado viernes, 11 de septiembre, tras una inspección rutinaria realizada dos días antes que detectó una alteración grave en los parámetros sanitarios.
En concreto, las muestras tomaron valores de 410 unidades de enterococos intestinales por cada 100 mililitros, cifra que sobrepasa por más del doble el límite máximo permitido por la normativa y que delata la presencia de aguas fecales.
Un problema recurrente en el litoral tinerfeño
Los registros de la ACPMN revelan que Tenerife acumula más de 174.000 euros en multas en los últimos dos años por deficiencias e irregularidades en los puntos de vertido costeros.
El deterioro de los emisarios submarinos y el déficit de infraestructuras de depuración ya forzaron el cierre cautelar de otras playas emblemáticas de la Isla, como la playa Jardín en Puerto de la Cruz. En El Rosario, los antecedentes en la franja de Bocacangrejo, La Nea y Radazul han motivado en ocasiones anteriores la activación del Plan de Emergencias Municipal ante el riesgo de contaminación marina.