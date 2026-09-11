Prohíben el baño en una playa de Tenerife por contaminación del agua

El Ayuntamiento de Güímar ha informado este viernes de la prohibición temporal del baño en Playa El Cabezo, y Playa de Perros después de que el Servicio Canario de la Salud comunicara un episodio de contaminación de corta duración en ambas zonas.
La medida se mantendrá hasta nueva comunicación de la autoridad sanitaria. El resultado difundido por el Ayuntamiento corresponde a una muestra tomada el 9 de septiembre de 2026 en Playa El Cabezo-Paseo de las Palmeras.
El análisis detectó 410 unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros de enterococos intestinales, frente a un valor de referencia inferior a 200 ufc/100 ml, según la información municipal.
El resultado, por tanto, supera en más del doble el valor de referencia utilizado en el Documento de Actuaciones de Vigilancia Sanitaria de Zonas de Baño de Canarias.
Dónde está prohibido bañarse en Güímar
La restricción afecta concretamente a dos puntos del litoral del municipio:
- Playa El Cabezo, acceso B.
- Playa de Perros.
El Ayuntamiento señala que el Servicio Canario de la Salud ha declarado un periodo de contaminación de corta duración, por lo que la prohibición tiene carácter preventivo mientras se realizan los controles correspondientes.
No se ha comunicado por el momento una fecha para la reapertura al baño.
Qué detectaron los análisis
La muestra sanitaria difundida por el Consistorio fue recogida el 9 de septiembre en la zona de Playa El Cabezo-Paseo de las Palmeras.
El parámetro que superó el valor de referencia fue el de enterococos intestinales, bacterias que se utilizan como indicador microbiológico para controlar la calidad de las aguas de baño.
El análisis arrojó un resultado de 410 ufc/100 ml, cuando el valor de referencia indicado por el Ayuntamiento es inferior a 200.
El Servicio Canario de la Salud mantiene un sistema de vigilancia sanitaria de las zonas de baño de Canarias y publica controles microbiológicos que incluyen parámetros como enterococos intestinales y Escherichia coli.
Hasta cuándo estará prohibido el baño
Por ahora, la prohibición estará vigente hasta nuevo aviso.
Será la autoridad sanitaria la que determine cuándo pueden levantarse las restricciones en Playa El Cabezo y Playa de Perros una vez que los nuevos controles permitan considerar segura nuevamente el agua para el baño.
La información municipal no atribuye el episodio a ninguna causa concreta, por lo que no puede determinarse con los datos disponibles cuál es el origen de la contaminación.
El censo sanitario oficial del Gobierno de Canarias incluye Playa El Cabezo-Paseo de las Palmeras entre las zonas de baño controladas en Güímar. En la clasificación general disponible figura con calidad “excelente”, un dato que corresponde a la evaluación periódica de la zona y que no invalida un episodio puntual de contaminación como el comunicado ahora.