Guaza renovará 16 calles para conectar sus casas al saneamiento

El núcleo aronero de Guaza contará con una red de saneamiento óptima y conectada entre sí. El Ayuntamiento ha formalizado recientemente el contrato de las obras de renovación de las infraestructuras urbanas del núcleo, adjudicadas por 2.983.939 euros. Los trabajos actuarán sobre 16 calles durante los próximos 18 meses y darán respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos, ya que buena parte de las viviendas vierte sus aguas residuales a pozos. La actuación se financia a través del plan de cooperación con el Cabildo de Tenerife.
Las obras, adjudicadas a la empresa López Marrero, incluyen la mejora de las redes de saneamiento y alcantarillado, el abastecimiento de agua y la recogida de pluviales. También se actuará en canalizaciones, alumbrado público y en la renovación de pavimentos y aceras.
Los trabajos se harán de forma progresiva y por fases. Según la planificación inicial, las primeras intervenciones comenzarán a finales de noviembre en parte de la calle Lomo de La Fuente y en la calle Salitre. Desde ahí la obra avanzará hacia otras zonas del núcleo hasta llegar a la parte baja, a la altura de la gasolinera.
El Ayuntamiento prevé recibir la obra por partes, de modo que cada calle terminada se pueda entregar y poner en servicio sin esperar al final del proyecto. Para explicar el proyecto, la primera teniente de alcalde, Clari Pérez; el concejal de Obras, Héctor Reyes, y Alexis Gómez se reunieron con la Asociación de Vecinos y Residentes de Guaza. En el encuentro se presentaron las características del proyecto, las zonas de intervención y el calendario previsto.
La reunión sirvió también para que los vecinos expusieran las problemáticas que llevan años sufriendo décadas.
Guaza posee numerosas viviendas que vierten sus aguas residuales a pozos situados en los sótanos. El objetivo del proyecto es conectarlas a la nueva red municipal y dotar por fin al núcleo de un sistema de saneamiento completo. Mientras tanto, estas familias se ven obligadas a vaciar sus pozos de manera periódica.
CUBAS Y POZOS
Una de las vecinas afectadas contó su caso, una situación endémica en el núcleo, obligándole a limpiar el pozo cada 15 o 21 días, y cada vaciado “le cuesta unos 600 euros”, el precio de las dos cubas que hacen falta. “Hace 20 años se debería de haber ejecutado la obra”, lamentó. También se reclamó al Ayuntamiento que se hiciera cargo de las cubas mientras duren los trabajos.
El Ayuntamiento prevé celebrar nuevas reuniones informativas a medida que avancen los trabajos. En ellas comunicará los cortes de tráfico, accesos a las viviendas y posibles afecciones durante la ejecución.