Cierran otra playa de Canarias por vertidos de aguas residuales: prohibido el baño

La playa pequeña de Playa Blanca, en Yaiza, Lanzarote, ha sido cerrada temporalmente este martes por un vertido de aguas residuales provocado por una avería en una estación de bombeo próxima a la zona de baño.
El Ayuntamiento ha izado la bandera roja y pide no acceder al agua hasta que Salud Pública confirme que vuelve a ser apta para el baño.
La incidencia ya ha sido comunicada al Consorcio del Agua de Lanzarote, encargado de actuar sobre la avería detectada en la instalación de bombeo. Mientras tanto, el Consistorio recomienda utilizar otras playas del sur de la Isla.
La reapertura dependerá de los análisis de Salud Pública
El cierre se mantendrá hasta que los resultados de las muestras de laboratorio confirmen que la calidad del agua permite el baño con seguridad.
El Ayuntamiento no ha comunicado por ahora una fecha concreta para la reapertura. La restricción se levantará cuando Salud Pública determine que los parámetros analizados son adecuados.
La administración local ha indicado que informará cuando la playa pueda volver a utilizarse con normalidad.
Una avería en una estación de bombeo, origen del vertido
Según la información municipal, el episodio tiene su origen en una avería en la estación de bombeo situada cerca de la playa.
El Consorcio del Agua de Lanzarote ha sido avisado para intervenir y solucionar la incidencia. La nota difundida este martes no detalla por ahora el volumen de aguas residuales vertido, cuánto tiempo duró el episodio ni el alcance exacto de la avería.
Tampoco se han facilitado resultados microbiológicos iniciales, por lo que en este momento la medida tiene carácter preventivo a la espera de los análisis.
Playa Blanca ya registró otro cierre este verano
No es el primer episodio de este tipo registrado este año en la zona.
A finales de junio, la Playa del Pueblo de Playa Blanca también fue cerrada temporalmente después de que un vertido de aguas residuales llegara al entorno de baño. En aquella ocasión, la causa comunicada fue un atasco en una arqueta de la red de saneamiento situada en el Parque Mediterráneo.
La playa permaneció cerrada hasta el 1 de julio, cuando Salud Pública comunicó que los análisis presentaban parámetros compatibles con el baño y el Ayuntamiento levantó la restricción.
En el episodio actual, la causa comunicada es distinta: una avería en una estación de bombeo próxima a la playa.
Hasta que se conozcan los resultados de laboratorio, la bandera roja seguirá indicando la prohibición de baño en esta zona de Playa Blanca.