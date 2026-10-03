Lanzarote recupera la luz tras el cero energético, pero ahora preocupa el agua

El suministro eléctrico en Lanzarote ha quedado restablecido por completo después del cero energético registrado durante la madrugada de este sábado, según han informado fuentes del Cabildo a Europa Press. Sin embargo, el apagón ha tenido una consecuencia añadida: la paralización de las plantas desaladoras de Lanzarote y La Graciosa, lo que puede provocar incidencias temporales en el suministro de agua.
La caída eléctrica afectó durante la madrugada a prácticamente toda la Isla, con la excepción de Playa Blanca, que mantuvo el suministro gracias a su conexión con Fuerteventura, según informó la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.
La incidencia comenzó a las 05.44 horas en la red eléctrica de 66 kV de la subestación de Mácher, en Tías. El fallo dejó inicialmente sin suministro a unos 51.703 clientes.
Cuatro minutos después, durante las maniobras para recuperar el servicio, se produjo una segunda incidencia en las subestaciones de San Bartolomé y Punta Grande. La pérdida de generación elevó entonces la afección hasta aproximadamente 73.600 clientes.
La electricidad vuelve, pero las desaladoras necesitan tiempo
Endesa inició durante la mañana la recuperación progresiva del sistema. A las 06.47 horas todavía permanecían unos 39.000 clientes sin suministro, mientras que en torno a las 08.00 horas la cifra se había reducido hasta aproximadamente 8.463.
Poco después de las 09.00 horas, fuentes del Cabildo de Lanzarote confirmaron a Europa Press que el suministro eléctrico ya había quedado restablecido en toda la Isla.
La recuperación de la electricidad, sin embargo, no implica la normalización inmediata de todos los servicios afectados.
Aguas de Lanzarote y La Graciosa informó de que el cero energético registrado en torno a las 05.45 horas provocó la parada de las plantas desaladoras y, por tanto, la interrupción de la producción de agua potable.
Los equipos del servicio están realizando maniobras en la red de distribución para preservar las reservas disponibles y gestionar el agua almacenada mientras las instalaciones recuperan su capacidad habitual.
Posibles cortes y bajadas de presión
La empresa advierte de que durante este sábado pueden registrarse suspensiones temporales del suministro, bajadas de presión u otras incidencias en diferentes localidades de Lanzarote y La Graciosa.
Las plantas desaladoras necesitan completar operaciones de puesta en marcha y estabilización antes de recuperar progresivamente su nivel normal de producción.
Por ese motivo, Aguas de Lanzarote y La Graciosa ha recomendado a la población hacer un uso responsable del agua y evitar consumos no esenciales mientras continúen las labores de recuperación.
La prioridad, según el organismo, es conservar las reservas disponibles hasta que la producción de agua potable pueda normalizarse.
Canarias mantiene activado el PLATECA
El Gobierno de Canarias declaró durante la mañana la situación de prealerta del PLATECA para Lanzarote con el objetivo de realizar un seguimiento de la evolución de la incidencia, coordinar a las administraciones y organismos implicados y valorar posibles afecciones sobre servicios esenciales.
El cero energético afectó inicialmente a prácticamente toda Lanzarote, salvo Playa Blanca, y llegó a dejar sin electricidad a aproximadamente 73.600 clientes antes de la recuperación progresiva del sistema.