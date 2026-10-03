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Cero energético en Lanzarote: el apagón afecta a 73.600 clientes y Canarias activa el Plateca

El fallo comenzó en la subestación de Mácher y se extendió durante las maniobras de reposición; Playa Blanca mantuvo el suministro
Cero energético en Lanzarote
Cero energético en Lanzarote. | Lancelot Digital
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El Gobierno de Canarias ha declarado este sábado la prealerta del PLATECA en Lanzarote después de que un cero energético dejara sin suministro eléctrico a decenas de miles de clientes. La incidencia llegó a afectar a aproximadamente 73.600 suministros, según la información oficial de la Dirección General de Emergencias.

La prealerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Canarias (PLATECA) entró en vigor a las 07.15 horas de este sábado, 3 de octubre. Afecta al conjunto de la Isla, con la excepción de Playa Blanca, que mantuvo el suministro eléctrico gracias a su conexión con Fuerteventura.

El apagón comenzó a las 05.44 horas con una incidencia en la red eléctrica de 66 kilovoltios de la subestación de Mácher, en Tías. Este primer fallo provocó una interrupción del suministro que alcanzó inicialmente a unos 51.703 clientes.

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El apagón llegó a afectar a 73.600 clientes

Solo cuatro minutos después, mientras se realizaban las maniobras para recuperar el servicio, se produjo una segunda incidencia en las subestaciones de San Bartolomé y Punta Grande.

Este nuevo fallo ocasionó una pérdida de generación y elevó la afección hasta aproximadamente 73.600 clientes en Lanzarote, según la información facilitada por Emergencias.

La recuperación comenzó posteriormente de forma progresiva. A las 06.47 horas todavía permanecían alrededor de 39.000 clientes sin suministro y la cifra se redujo después hasta unos 8.463, dato incluido en la comunicación oficial del Gobierno canario.

Información posterior del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, recogida por EFE, situaba en torno a 700 los clientes sin electricidad a las 07.30 horas.

Por qué se ha activado el PLATECA

La Dirección General de Emergencias ha explicado que la prealerta del PLATECA permitirá mantener el seguimiento de la incidencia y reforzar la coordinación entre las administraciones y organismos implicados.

También permitirá valorar posibles consecuencias sobre los servicios esenciales de Lanzarote mientras se estabiliza el sistema tras el cero energético.

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