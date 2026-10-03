Píxeles de agua, tierra, aire y fuego iluminan el arranque de Plenilunio Santa Cruz

El cielo de Santa Cruz de Tenerife se cubrió anoche de enormes figuras de luz que, inspiradas en Los Cuatro Elementos (agua, tierra, aire y fuego), dibujaron las siluetas de un águila, un fénix, un dragón, una ballena, un ciervo, la flor de cerezo, un colibrí, una medusa o una cobra. Un total de 500 drones sobrevolaron el entorno de la plaza de España para poner brillo y creatividad al arranque de la decimoctava edición de Plenilunio que, este año, ha contado con dos espectáculos audiovisuales como novedad.
Una apuesta tecnológica sin precedentes que logró reunir a miles de personas en la Avenida Marítima para visionar la acrobática danza aérea de este enjambre lumínico que, a través del color, dibujó en el cielo un escenario mágico gracias a la empresa Umiles. En dos pases diferenciados, de unos 13 minutos cada uno, el primero se centró en Los Cuatro Elementos, temática de la nueva edición de Plenilunio, mientras que el segundo espectáculo se presentó bajó el nombre de Santa Cruz de Tenerife, en homenaje a la identidad, historia y patrimonio del municipio.
Los 500 drones recrearon un viaje geográfico e icónico que arrancó con el planeta Tierra, pasando al mapa de España, Islas Canarias y Tenerife, la silueta del Teide, el skyline de Santa Cruz, así como los edificios emblemáticos como el Auditorio, la iglesia de la Concepción y el Mercado de Nuestra Señora de África, donde además se rindió un reconocimiento especial a la gastronomía con el logotipo de Santa Cruz Capital Española de la Gastronomía 2027, tras los que se proyectaron la marca ciudad y la imagen oficial del evento.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que “arrancamos esta edición con un espectáculo único en el que la luz, la tecnología y el sonido se unieron en una experiencia mágica pensada para todos los públicos”, y añadió que, “como novedad, hemos tenido dos espectáculos diferenciados que han llamado mucho la atención”. Subrayó el compromiso social de la iniciativa, indicando que, “al tratarse de un espectáculo de drones, hemos sido respetuosos con el medio ambiente, las personas sensibles al ruido o con necesidades especiales, con las de espectro autista, y por supuesto, los animales”.
Por su parte, la primera teniente de alcalde y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “Plenilunio continúa siendo una de las citas más esperadas para los tinerfeños, ofreciendo hasta el domingo un entorno perfecto para favorecer al comercio, la restauración y la dinamización de toda la zona centro”.
El evento dinamizador continuará hoy con la mayor parte de la programación, con actividades desde las 11.00 hasta las 23.59 horas en diferentes espacios de Santa Cruz, como en el Museo de Almeyda o el Palacio de Capitanía, que ofrecerán talleres, visitas y actuaciones musicales. Por su parte, en el cementerio de San Rafael y San Roque se celebrarán visitas guiadas teatralizadas, previstas a las 12.30, 17.00 y 19.00 horas, mientras que el Templo Masónico formará parte de la programación con una sesión de Misterio en el Templo, a las 21.30 horas.
Igualmente, el Museo de Bellas Artes y el MUNA acogerán talleres infantiles, exposiciones y talleres de maquillaje de catrinas; mientras que la Rambla, entre las plazas de la Paz y la de Toros, celebrarán como novedad, de 11.00 a 14.00 horas, talleres y juegos infantiles, al igual que en el parque Bulevar.
La plaza del Cabildo incorporará otra de las novedades con la exposición animada Dragones, que combinará elementos de animatrónica, atrezo y actores, y en el entorno de la plaza de La Candelaria y la Alameda del Duque se llevará a cabo el mercadillo de artesanos y las ludotecas familiares. También, el parque García Sanabria acogerá, de 11.00 a 23.59 horas, una nueva edición de Le Good Market; mientras que en la Avenida Marítima se concentrará el plato fuerte de la programación con las actuaciones, a partir de las 19.30 horas, de Santora DJ, Daniela Garsal, Lewis Potter y Locoplaya. Música, unida a la gastronomía, que también acompañará la programación nocturna prevista en La Recova.
Plenilunio va a contar con un punto de información y sensibilización sobre la violencia sexual y sexista. Inicialmente previsto al lado de la oficina de atención al cliente City Sightseeing y la Policía Local en la plaza de España, esta carpa cambia de ubicación debido a la acampada de la vivienda en este entorno, por lo que estará finalmente situada en la plaza del Príncipe con Valentín Sanz.