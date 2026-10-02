Se cae parte del techo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Parte del techo de una estancia situada en la segunda planta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha desprendido este viernes sin causar daños personales. El incidente ha obligado a movilizar a Bomberos de Tenerife y Policía Local, mientras se revisa el estado de la zona afectada.
El desprendimiento se produjo en el Palacio Municipal, situado en el número 46 de la calle Viera y Clavijo, esquina con Méndez Núñez, según consta en la información oficial del propio Ayuntamiento.
La caída afectó al salón utilizado habitualmente para recepciones oficiales, situado en la segunda planta del edificio. Se trata de una zona de paso próxima a diferentes dependencias municipales, entre ellas despachos vinculados a Alcaldía.
Pese a que el desprendimiento se produjo en un espacio habitualmente transitado, no se han registrado heridos.
Bomberos revisan el edificio
Tras recibir el aviso, efectivos de Bomberos de Tenerife acudieron al Palacio Municipal para comprobar la zona afectada y revisar la estructura ante la posibilidad de nuevos desprendimientos.
También se desplazaron agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que han intervenido en el dispositivo desplegado en el exterior del inmueble.
Como consecuencia de la actuación de emergencia, se ha restringido la circulación en el entorno del Ayuntamiento. Por el momento, no ha sido posible confirmar oficialmente cuál de las vías adyacentes permanece cerrada al tráfico.
La sede principal del Consistorio capitalino ocupa el actual edificio desde principios del siglo XX. El inmueble fue construido entre 1900 y 1904 bajo la dirección del arquitecto Antonio Pintor y Ocete y cuenta con diferentes elementos decorativos y patrimoniales.
A esta hora se está a la espera de conocer el resultado de la inspección efectuada por los servicios de emergencia y el alcance exacto de los daños ocasionados por el desprendimiento.