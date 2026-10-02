Alerta de Sanidad: retiran dos blanqueadores dentales por superar los límites permitidos

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado retirar del mercado dos blanqueadores dentales de uso domiciliario tras detectar sustancias en concentraciones superiores a las permitidas.
Los productos afectados son el lote T125218 de 7D White Teeth Whitening Strips y el lote T125186 de Teeth Whitening Pen, ambos comercializados por la empresa Success Courier S.L., cuyo nombre figura en el etiquetado.
La AEMPS ha decretado el cese de comercialización, la retirada del mercado y la recuperación de las unidades correspondientes a esos lotes. La Agencia ha comunicado además la alerta a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.
Qué productos están afectados
En el caso de 7D White Teeth Whitening Strips, los análisis realizados al lote T125218 detectaron una concentración de 6-metilcumarina del 0,05%, cuando el límite máximo permitido es del 0,003%.
También se encontró una concentración de peróxido de hidrógeno superior al 0,9%, frente al máximo permitido del 0,1% para este tipo de producto bucal.
Las diferencias son todavía mayores en Teeth Whitening Pen, lote T125186. Según la AEMPS, los análisis detectaron una concentración de peróxido de hidrógeno del 8,1%, mientras que el límite establecido para estos productos es del 0,1%.
La retirada se produce por el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento europeo sobre productos cosméticos. La AEMPS tuvo conocimiento de los casos mediante dos alertas comunicadas a través del sistema europeo Safety Gate.
Qué hacer si tienes uno en casa
La principal recomendación para los consumidores es comprobar el número de lote, que aparece indicado en el envase.
Quienes dispongan de una unidad perteneciente a alguno de los lotes afectados no deben utilizarla. La AEMPS indica que debe devolverse al establecimiento donde se compró o ponerse en contacto con la empresa responsable para gestionar su devolución.
Los comercios también deben revisar tanto los productos expuestos a la venta como los almacenados. Si encuentran unidades de estos lotes, deben retirarlas y contactar con la empresa responsable