Tenerife prepara 71 estaciones de recarga para coches eléctricos: así funcionarán

Tenerife prepara la puesta en funcionamiento de una red pública de recarga para vehículos eléctricos con 71 estaciones distribuidas por la Isla. El Cabildo ha aprobado inicialmente el modelo con el que se gestionará el servicio y el reglamento que establecerá las condiciones comunes para utilizar los puntos.
La medida todavía no implica la entrada inmediata en funcionamiento de toda la red. Tanto el modelo de gestión como el reglamento deben pasar ahora por un periodo de exposición pública, durante el que podrán presentarse alegaciones, antes de continuar con su tramitación definitiva.
De las 71 estaciones previstas inicialmente, 37 han sido ejecutadas directamente por el Cabildo de Tenerife y otras 34 corresponden a instalaciones municipales que se incorporarán a la red insular.
Un mismo sistema para los puntos de recarga de Tenerife
Uno de los principales cambios para los conductores será la gestión conjunta de las instalaciones. Toda la red quedará en manos de un único concesionario, con el objetivo de que los diferentes puntos funcionen bajo unas condiciones homogéneas.
El modelo prevé una plataforma tecnológica común, sistemas de pago unificados y un único servicio de atención a los usuarios.
La empresa adjudicataria tendrá que encargarse de la explotación de la red, el suministro eléctrico, el mantenimiento y reparación de los equipos, los sistemas tecnológicos y de pago y la resolución de incidencias.
La concesión tendrá una duración inicial de cinco años.
El Cabildo conservará, no obstante, la propiedad de las instalaciones y el control del servicio. Entre sus competencias estará supervisar las tarifas, establecer niveles mínimos de disponibilidad y calidad y comprobar el mantenimiento de los equipos.
Por ahora, la información facilitada no concreta cuánto costará recargar un vehículo en estas instalaciones.
Los puntos estarán repartidos por diferentes zonas de la Isla
La intención es que la red alcance municipios y zonas con características diferentes, incluidas áreas rurales, interurbanas y lugares con menor demanda.
El número de vehículos eléctricos en Tenerife ronda actualmente los 6.000, según los datos incluidos por el Cabildo en la documentación difundida sobre este proyecto.
La institución insular ya ha recibido en los últimos años financiación del programa MOVES III destinada a diferentes actuaciones dentro de su Red Insular de Puntos de Recarga. El propio portal del Cabildo recoge proyectos financiados para poner en funcionamiento puntos en distintos municipios de Tenerife.
Cuándo podrán utilizarse las 71 estaciones
La aprobación realizada por el Cabildo constituye todavía un paso previo a la prestación efectiva del servicio.
El modelo de gestión y el Reglamento de uso pasan ahora a exposición pública. Durante este trámite podrán consultarse los documentos y formularse alegaciones.
Una vez terminado ese periodo, deberán estudiarse las aportaciones presentadas antes de continuar con la aprobación definitiva.
Además, al haberse elegido una concesión como sistema de gestión, será necesario completar el procedimiento correspondiente para disponer de la empresa que explotará la red.
Por tanto, con la información facilitada hasta ahora, no existe una fecha concreta anunciada para que las 71 estaciones estén operativas bajo este nuevo sistema.