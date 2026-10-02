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El Congreso tumba el primer decreto de vivienda del Gobierno

El rechazo de Junts, junto a los votos en contra de otras formaciones, impide la convalidación de las medidas aprobadas esta semana por el Ejecutivo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, a su llegada a una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. | EP
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El Congreso ha rechazado, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, el primer decreto con medidas sobre vivienda que aprobó el Gobierno el pasado martes. La norma ha decaído con 172 síes y 178 noes.

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