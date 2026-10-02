El Cabildo de Tenerife ha puesto en servicio una nueva área específica para caravanas y autocaravanas en el Punto Limpio de Buenavista del Norte. Es la primera instalación de este tipo en la comarca de la Isla Baja, integrada por Buenavista, Los Silos, Garachico y El Tanque.
La infraestructura permite a los usuarios vaciar aguas negras y grises y reponer agua potable, con el objetivo de evitar vertidos en lugares no autorizados y facilitar una gestión segura de los residuos generados por estos vehículos.
Con la apertura de Buenavista, Tenerife dispone ya de cinco áreas específicas para caravanas. A esta nueva instalación se suman las dos existentes en Arona —en el Punto Limpio y en el Centro Logístico de Malpaso—, además de las ubicadas en el Punto Limpio de Jagua, en Santa Cruz de Tenerife, y en el Centro Logístico de La Guancha.
Más de 900 usuarios en las áreas ya abiertas
Según los datos facilitados por el Cabildo, las instalaciones puestas en marcha anteriormente han contabilizado 911 usuarios durante su primer mes y medio de funcionamiento.
De ellos, 543 utilizaron el servicio de Arona, 239 acudieron al de Jagua y otros 129 hicieron uso del área de La Guancha.
La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, explicó que el objetivo es compatibilizar el crecimiento del turismo itinerante con la protección ambiental.
“Seguimos avanzando y dando respuesta a una de las peticiones históricas del colectivo de caravanistas”, señaló Pérez, quien destacó que estas instalaciones buscan reducir los vertidos incontrolados y proteger los espacios naturales de Tenerife.
El objetivo: extender el servicio a todos los puntos limpios
El Cabildo pretende implantar progresivamente este tipo de infraestructura en toda la red insular de puntos limpios.
El director insular de Residuos, Alejandro Molowny, indicó que la meta es dotar a todos estos centros con sistemas específicos para caravanas y autocaravanas ante el aumento de la demanda.
Las áreas están diseñadas para permitir tanto la evacuación de aguas negras y grises como el suministro de agua potable.
Molowny sostuvo que la instalación de Buenavista facilita a los usuarios el cumplimiento de la normativa ambiental y permite gestionar los residuos de estos vehículos con mayores garantías técnicas.
La nueva zona fue inaugurada con la presencia del director insular de Residuos, la alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva García, y representantes de asociaciones de caravanistas de Tenerife.
Horarios del área para caravanas de Buenavista
El servicio estará disponible durante el mismo horario de apertura del Punto Limpio de Buenavista del Norte:
- Lunes: de 8.00 a 16.00 horas.
- Martes a viernes: de 8.00 a 20.00 horas.
- Sábados: de 9.00 a 20.00 horas.
- Domingos: de 9.00 a 14.00 horas.
Estos horarios también se aplican, según la información facilitada por el Cabildo, a los servicios situados en La Guancha, Jagua y Arona.
El Cabildo dispone además del teléfono gratuito 900 305 000 para resolver dudas de los usuarios sobre el funcionamiento de estos espacios.