El BOE da un nuevo paso para que miles de trabajadores en España puedan jubilarse antes: estos empleos serán estudiados

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes, 2 de octubre, la creación de un grupo de trabajo que estudiará la penosidad de determinadas profesiones y la dimensión de género para valorar posibles cambios en el sistema que permite anticipar la edad de jubilación mediante coeficientes reductores.
La medida no concede de forma automática una jubilación anticipada a nuevos colectivos. Su objetivo es analizar qué actividades pueden presentar, a partir de determinadas edades, exigencias físicas o psíquicas especialmente gravosas y si el marco actual debe modificarse.
El grupo deberá estudiar en un plazo de seis meses desde su constitución aquellas ocupaciones o sectores en los que las exigencias del trabajo puedan generar penosidad por razón de la edad, incluso cuando no existan elevados índices acreditados de enfermedad o mortalidad.
Qué trabajos pueden permitir adelantar la jubilación
La legislación vigente permite rebajar la edad ordinaria de jubilación en determinados grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean excepcionalmente penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres, siempre que concurran las condiciones previstas legalmente.
La Ley General de la Seguridad Social establece que esta rebaja debe aprobarse mediante real decreto y puede aplicarse a colectivos con elevados índices de morbilidad o mortalidad, además de exigir un período mínimo de actividad en la profesión correspondiente.
El procedimiento fue desarrollado por el Real Decreto 402/2025, que regula cómo determinar si una profesión puede beneficiarse de estos coeficientes reductores. La norma señala que su reconocimiento debe basarse en criterios objetivos y solo procede cuando no sea posible modificar las condiciones laborales para eliminar el riesgo o la penosidad.
Ese real decreto también establece que los coeficientes no permiten, con carácter general, acceder a la jubilación antes de los 52 años.
Especial atención a profesiones con mayor presencia femenina
Una de las funciones principales del nuevo grupo será estudiar la dimensión de género en el acceso a estos mecanismos.
El BOE especifica que deberá analizar cómo se fijan los coeficientes reductores en aquellas ocupaciones o actividades profesionales con mayor presencia femenina.
Plazos de seis meses y un año
El grupo tendrá dos plazos principales.
En los primeros seis meses deberá estudiar las ocupaciones en las que las exigencias físicas o psíquicas puedan convertirse en especialmente penosas con la edad.
Además, dispondrá de un año desde su constitución para valorar si es necesario modificar el Real Decreto 402/2025, que regula actualmente el procedimiento para reconocer coeficientes reductores de la edad de jubilación.
También comparará la regulación española con la existente en otros países, especialmente dentro de la Unión Europea.