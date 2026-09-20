Atención a quienes tienen 40 años cotizados: el Congreso vota este martes un cambio en las pensiones

El Congreso de los Diputados votará este martes, 22 de septiembre, si comienza a tramitar un cambio relevante para las personas que acrediten 40 años cotizados: eliminar los coeficientes reductores que rebajan la pensión cuando se accede a determinadas modalidades de jubilación anticipada.
La propuesta, impulsada por Podemos a través del Grupo Mixto, llegará al Pleno para su toma en consideración. Esto significa que este martes no se aprobará definitivamente el cambio ni entrará inmediatamente en vigor. Si obtiene el respaldo necesario, comenzará su recorrido parlamentario.
La iniciativa lleva por nombre Proposición de Ley de jubilación sin penalización y plantea modificar la Ley General de la Seguridad Social para que quienes alcancen los 40 años de cotización no sufran una reducción de la pensión por anticipar su jubilación en los supuestos contemplados por la norma.
Qué cambia para quienes tienen 40 años cotizados
El punto central de la proposición es sencillo: establecer que “no procederá aplicar reducción alguna” cuando el trabajador acredite 40 años cotizados.
El cambio afectaría tanto a la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador como a la jubilación anticipada voluntaria, manteniéndose el resto de requisitos establecidos para acceder a cada modalidad.
Actualmente, anticipar la jubilación puede suponer la aplicación de coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión. La iniciativa pretende crear una excepción para quienes hayan desarrollado una carrera de cotización de al menos cuatro décadas.
También afectaría a personas que ya están jubiladas
La proposición no se limita a los futuros pensionistas. El texto incluye una disposición específica para quienes ya hayan accedido a la jubilación con 40 años cotizados antes de que la eventual ley entre en vigor.
Estas personas podrían solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que vuelva a calcular su pensión aplicando las nuevas reglas. Si del recálculo resultara una cantidad superior, el incremento se aplicaría desde el momento de presentar la solicitud.
Este matiz es importante: el texto contempla el recálculo de pensiones ya reconocidas, pero no establece que se abonen las diferencias correspondientes a todos los años anteriores.
Una medida que ya llegó al Congreso
No es la primera vez que la eliminación de estas penalizaciones se debate en la Cámara. En noviembre de 2025, el Congreso aprobó una moción que instaba al Gobierno a impulsar reformas para evitar los coeficientes reductores a trabajadores con más de 40 años cotizados. Aquella iniciativa salió adelante con 180 votos a favor y 170 abstenciones, aunque no tenía carácter legislativo.
En junio de 2026, Podemos volvió a plantear la medida mediante una enmienda durante la tramitación de otra ley. En aquella ocasión fue rechazada con los votos en contra de PP y PSOE. Sumar apoyó la propuesta y Vox se abstuvo.
El Gobierno calcula un coste de 3.358 millones
El Gobierno ha cifrado en unos 3.358 millones de euros el impacto económico que tendría dejar de aplicar estas penalizaciones a las personas con 40 o más años cotizados.
Según los cálculos comunicados por el Ejecutivo, 1.345 millones corresponderían a jubilaciones anticipadas voluntarias y otros 2.013 millones a jubilaciones anticipadas involuntarias.
La votación de este martes determinará, por tanto, si la propuesta sigue adelante en el Congreso. Si supera la toma en consideración, todavía tendrá que recorrer las siguientes fases parlamentarias antes de poder convertirse en ley.