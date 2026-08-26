La pensión media en Canarias sube, pero sigue 119 euros por debajo de la media nacional

El número de pensiones contributivas en Canarias se situó en 383.630 en el mes de agosto, un 2,64% más que en el mismo periodo del año pasado. Conforme a los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la cuantía media de las pensiones en el Archipiélago es de 1.253,79 euros, un incremento interanual del 4,83% que, sin embargo, no le permite alcanzar el promedio nacional de 1.373 euros.
Distribuidas por el tipo de pensión, en Canarias hay 62.559 personas con una pensión de incapacidad permanente (con una prestación de 1.201 euros al mes), 218.006 con una pensión por jubilación (1.457 euros al mes) y 84.094 con una pensión por viudedad (920 euros al mes). Además, hay 16.289 personas que perciben una pensión por orfandad (524 euros al mes) y 2.682 por favor de familiares (799 euros al mes).
En el conjunto de España, la Seguridad Social abonó 10.535.869 pensiones a más de 9,5 millones de personas en la nómina de agosto, que asciende a 14.470,4 millones de euros. Este mes se han registrado 6,74 millones de pensiones de jubilación y más de 2,3 millones de pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, 1,06 millones de pensiones de incapacidad permanente, 336.336 de orfandad y 46.928 en favor de familiares.
La pensión media del sistema es de 1.373,44 euros, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las diversas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares). La pensión media de jubilación -más de dos tercios del total de pensionistas- está en 1.574,9 euros mensuales, un 4,5% más que en agosto de 2025.
Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación del Régimen General de la Seguridad Social es de 1.733,7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.062,1 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 3.004,9 euros, y de 1.739,9 euros en el Régimen del Mar. La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación ascendió a 1.707,2 euros de media. La pensión media de viudedad alcanzó los 976 euros al mes. De la nómina mensual de pensiones contributivas (14.470,4 millones de euros), tres cuartas partes corresponden a la pensión de jubilación.