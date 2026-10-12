Estos son los 10 municipios más ricos de Canarias: uno supera los 51.000 euros de renta media

Santa Brígida, en Gran Canaria, y El Rosario, en Tenerife, son los municipios más ricos de Canarias, según los últimos datos de la Agencia Tributaria correspondientes al ejercicio 2024. Ambas localidades encabezan la clasificación de renta bruta media anual del Archipiélago, con 51.071 y 39.308 euros, respectivamente, muy por encima de los 29.596 euros que registra el conjunto de las Islas.
Así se desprende de la Estadística de Declarantes del IRPF en municipios de más de mil habitantes, que también sitúa entre las localidades con mayores ingresos a Teguise, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Los datos reflejan importantes diferencias económicas entre municipios, con una brecha de más de 30.000 euros anuales entre el primero y el último de la clasificación canaria.
Santa Brígida y El Rosario lideran la clasificación
Santa Brígida vuelve a situarse como el municipio con mayor renta bruta media de Canarias, con 51.071 euros anuales por declarante. Esta cantidad supera en 21.475 euros la media regional y coloca a la localidad grancanaria en el puesto 33 de España entre los municipios con mayores ingresos.
Una vez descontados los impuestos directos y las cotizaciones, la renta disponible media de sus contribuyentes alcanza los 39.364 euros anuales, equivalentes a unos 3.280 euros mensuales.
El segundo puesto corresponde a El Rosario, que se mantiene como el municipio más rico de Tenerife. Sus declarantes registran una renta bruta media anual de 39.308 euros, casi 10.000 euros por encima de la media autonómica.
En este caso, la renta disponible asciende a 30.709 euros al año, unos 2.560 euros mensuales. En la clasificación nacional, El Rosario ocupa el puesto 155.
Estos son los diez municipios más ricos de Canarias
La clasificación de la Agencia Tributaria también refleja la concentración de rentas elevadas en las capitales provinciales y en determinados municipios de Tenerife y Lanzarote.
Los diez municipios canarios con mayores ingresos medios son:
Santa Brígida (Gran Canaria): 51.071 euros.
El Rosario (Tenerife): 39.308 euros.
Teguise (Lanzarote): 34.872 euros.
Las Palmas de Gran Canaria: 33.925 euros.
Santa Cruz de Tenerife: 33.287 euros.
Candelaria (Tenerife): más de 32.000 euros.
Tegueste (Tenerife): más de 32.000 euros.
Breña Baja (La Palma): más de 32.000 euros.
El Sauzal (Tenerife): más de 32.000 euros.
Tías (Lanzarote): 31.313 euros.
De esta manera, Tenerife concentra cinco de los diez municipios con mayor renta bruta media, mientras que Gran Canaria y Lanzarote cuentan con dos cada una y La Palma con uno.
Canarias, entre las comunidades con menores rentas de España
Pese a las cifras registradas en los municipios más ricos, Canarias continúa por debajo de la media nacional en renta bruta anual declarada. Según los datos de la Agencia Tributaria, el Archipiélago alcanza los 29.596 euros, frente a los 33.239 euros del conjunto de España. La diferencia es de 3.643 euros anuales.
Esta situación sitúa a Canarias como la cuarta comunidad autónoma con menor renta bruta media, únicamente por delante de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. En total, la Agencia Tributaria contabiliza 1.107.327 declaraciones del IRPF en las Islas.
Garafía y Los Silos, los municipios con menores ingresos
En el extremo contrario de la clasificación aparecen Garafía, en La Palma, y Los Silos, en Tenerife, con rentas brutas medias anuales de 20.226 y 21.013 euros, respectivamente. Una vez descontados los impuestos directos y las cotizaciones, sus rentas disponibles se sitúan en 18.716 y 18.169 euros al año. También figuran entre los municipios con menores ingresos Barlovento (21.407 euros), Buenavista del Norte (21.579), Vallehermoso (21.781), El Tanque (22.042) y Tacoronte (22.060).
Los datos muestran que 17 de los 20 municipios situados en la parte baja de la clasificación pertenecen a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, mientras que los otros tres corresponden a Gran Canaria. Entre las localidades con menores rentas destacan especialmente las del norte de Tenerife y La Palma. La diferencia entre Santa Brígida, el municipio más rico, y Garafía, el de menor renta, alcanza los 30.845 euros brutos anuales por declarante.