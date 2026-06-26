Así queda la pensión media de jubilación en España tras la paga extra de junio

La Seguridad Social ha destinado en junio 28.432 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, una cantidad que incluye la nómina ordinaria mensual y la paga extraordinaria de verano, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La nómina ordinaria alcanzó los 14.397,5 millones de euros, un 6,1% más que en junio de 2025 y una nueva cifra récord mensual. A esa cantidad se suman otros 14.034,8 millones correspondientes a la paga extra.
En total, más de 10,4 millones de pensiones, en concreto 10.477.873, perciben este mes el doble abono. Quedan fuera de esa paga completa las pensiones que tienen las extras prorrateadas en 12 mensualidades y aquellas que no se generaron antes del 1 de enero, que reciben solo la parte proporcional.
Cuánto sube la pensión media de jubilación
La pensión media de jubilación se situó en junio en 1.572,8 euros mensuales, tras subir un 4,4% en tasa interanual por la revalorización vinculada al IPC aplicada desde comienzos de año. Esta prestación la cobran más de 6,5 millones de personas.
Además, la paga extraordinaria media de jubilación alcanza los 1.550,8 euros, según los datos difundidos por el Ministerio.
La pensión media del sistema, que incluye jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y prestaciones en favor de familiares, subió un 4,6% interanual. A 1 de junio se situó en 1.371,4 euros mensuales. La paga extraordinaria media del conjunto del sistema asciende a 1.339,5 euros.
A qué prestaciones se destina el gasto
La Seguridad Social abonó en junio casi 10,5 millones de pensiones a cerca de 9,5 millones de pensionistas. La mayor parte del gasto ordinario se concentra en las pensiones de jubilación, que absorbieron 10.559,6 millones de euros.
Las pensiones de viudedad supusieron 2.285,6 millones de euros, mientras que las prestaciones por incapacidad permanente alcanzaron los 1.329,1 millones. A las pensiones de orfandad se destinaron 185,4 millones y a las prestaciones en favor de familiares, 38,6 millones.
Por regímenes, la pensión media de jubilación del Régimen General se situó en 1.732,2 euros al mes. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, la media fue de 1.060,6 euros mensuales.
En la Minería del Carbón, la pensión media alcanzó los 3.002,6 euros. En el Régimen del Mar fue de 1.737,4 euros. Por su parte, la pensión media de viudedad se situó en 975,4 euros mensuales, con una paga extraordinaria media de 952,7 euros.
Más jubilaciones demoradas
El Ministerio también destaca el aumento de las jubilaciones demoradas. En los cinco primeros meses del año se registraron 154.581 nuevas altas de jubilación. De ellas, las jubilaciones demoradas representan ya el 12% del total, frente al 4,8% registrado en 2019.
Seguridad Social atribuye este cambio al efecto de los incentivos a la demora vigentes desde 2022 y a la modificación del marco de jubilación anticipada.
Como resultado, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años. En 2019 era de 64,4 años. El tiempo medio de resolución de expedientes fue en mayo, último dato disponible, de ocho días para las pensiones de jubilación y de 9,8 días para las de viudedad.
Complemento por brecha de género
En junio, 1.574.146 pensiones incluyeron el complemento para la reducción de la brecha de género. El 72% correspondió a mujeres, con 1,13 millones de beneficiarias. El importe medio de este complemento fue de 76,9 euros mensuales.
Del total de pensiones complementadas, 372.418 correspondieron a pensionistas con un hijo; 795.528, a beneficiarios con dos hijos; 277.364, a personas con tres hijos; y 128.834, a quienes tienen cuatro hijos.
Este complemento está vigente desde febrero de 2021 y consiste en una cuantía fija mensual por hijo desde el primero. Debe solicitarse en el momento en el que se tramita la pensión.
Pensiones de Clases Pasivas
El número de pensiones de Clases Pasivas en vigor en mayo, último dato disponible, fue de 739.447, cerca de un 2% más que un año antes.
La nómina mensual de este régimen ascendió a 1.772,1 millones de euros, lo que supone 98 millones más que en el mismo periodo del año anterior, un incremento del 5,9%.
El Régimen de Clases Pasivas incluye principalmente al personal militar, funcionarios de la Administración General del Estado, Administración de Justicia, Cortes Generales, otros órganos constitucionales o estatales y funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.