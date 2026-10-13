La Guardia Civil celebró ayer en Canarias la festividad en honor a su patrona, la Virgen del Pilar, con actos institucionales en la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife y en Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria. Durante las celebraciones, a las que asistió numeroso público civil y militar, se puso de manifiesto la importante labor que realizan los agentes en el Archipiélago, con actuaciones destacadas ante los fenómenos migratorios, la crisis del hantavirus o la reciente visita del papa León XIV al Archipiélago.
El acto militar de la capital tinerfeña contó con la asistencia del Coronel Jefe de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, Ángel Sanz, quien reconoció la labor y la dedicación de los integrantes del cuerpo en las Islas y destacó el orgullo de ser guardia, así como los valores democráticos que defienden.
En el acto estuvieron también presentes el sudelegado del Gobierno en Canarias, Javier Plata, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y el vicepresidente del cabildo tinerfeño, Lope Afonso, entre otras autoridades civiles y militares. En el transcurso de la celebración institucional se pasó revista a la fuerza y se procedió a la imposición de condecoraciones y entrega de diplomas. Después de los discursos, se llevó a cabo el Homenaje a los caídos y se pudo disfrutar del tradicional desfile.
El acto celebrado en la isla de Gran Canaria fue presidido por el general de brigada Juan Hernández Mosquera, general jefe de la zona de Canarias de la Guardia Civil,que quiso tener un recuerdo para los agentes que refuerzan el dispositivo especial desplegado en Ceuta. “Todo nuestro apoyo y recuerdo a nuestros compañeros”, dijo en su discurso.
El acto militar, que se celebró en Vecindario, estuvo precedido por una misa, y seguidamente el general de brigada Mosquera intervino para, entre otras cuestiones, ha querido agradecer la labor que desarrollan en el Archipiélago los agentes. A ellos se dirigió resaltando que los ha visto trabajar con “entereza, prudencia y respeto humanitario” ante la llegada de embarcaciones con inmigrantes a las costas de Canarias, así como investigar “con contundencia” a las mafias.
El acto militar concluyó con un homenaje a los caídos, seguido del desfile de la compañía de honores y las unidades motorizadas de las diferentes especialidades de la Comandancia.