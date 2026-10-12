La Aemet prevé lluvias en Canarias este martes: dónde podrían ser persistentes

La Aemet prevé lluvias débiles a moderadas en Canarias este martes, 13 de octubre, principalmente en las vertientes norte y nordeste de las Islas de mayor relieve. Las precipitaciones podrían ser persistentes en las medianías de La Palma, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
La jornada estará marcada por el predominio de cielos nubosos en estas zonas, mientras que en el resto del Archipiélago se esperan intervalos nubosos, con formación de nubes de evolución durante la tarde.
Pese a la posibilidad de precipitaciones, la Aemet no espera fenómenos meteorológicos significativos para este martes.
Dónde se esperan lluvias en Canarias
La previsión sitúa las precipitaciones en las vertientes orientadas al norte y nordeste de las Islas montañosas, donde los cielos permanecerán mayoritariamente cubiertos.
Las lluvias serán probablemente débiles a moderadas, aunque podrían prolongarse durante buena parte de la jornada en las medianías de La Palma, una de las zonas donde la Agencia pone el foco.
En el resto del territorio canario predominarán los intervalos nubosos, con nubosidad de evolución durante la tarde.
Temperaturas de hasta 27 grados
Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero ascenso, por lo que se mantendrá el ambiente suave en el Archipiélago.
En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 27 de máxima. Por su parte, Las Palmas de Gran Canaria registrará temperaturas de entre 23 y 27 grados.
En cuanto al viento, soplará moderado del nordeste y ganará intensidad al final del día, según la previsión meteorológica.