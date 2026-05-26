Ya es oficial: los 42.000 perceptores de pensiones no contributivas en Canarias cobrarán los primeros 200 euros en junio

El Gobierno de Canarias ha puesto fecha definitiva al desembolso de las ayudas económicas destinadas a los sectores más vulnerables de las Islas. Los 42.000 perceptores de pensiones no contributivas en el archipiélago recibirán los primeros 200 euros de complemento en el mes de junio.
Así lo ha confirmado el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, quien detalló que los 200 euros restantes se abonarán a final de año, completando así la partida de 400 euros anuales presupuestada para este fin.
El anuncio se ha producido en el pleno del Parlamento de Canarias, durante una comparecencia motivada por las cuestiones trasladadas por el diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo.
En el transcurso de la sesión parlamentaria, el presidente canario admitió de forma explícita que este complemento de 400 euros anuales “evidentemente no es suficiente” para cubrir las necesidades estructurales de los beneficiarios.
Un debate sobre la sostenibilidad de los ingresos
Clavijo aprovechó su intervención en la Cámara autonómica para analizar la coyuntura del sistema público de prestaciones. El líder del Ejecutivo regional señaló que, a pesar de que el contexto político actual “no ayuda” a la estabilidad legislativa, se hace necesario abrir de manera inmediata un debate profundo sobre “la sostenibilidad” de las pensiones a nivel general.
En este sentido, el presidente de Canarias hizo hincapié en la importancia de focalizar los esfuerzos de la administración pública en “los tramos que menos cobran”. Desde la perspectiva del Gobierno de Canarias, una subida de carácter lineal para la totalidad de los perceptores del sistema “es injusta”, ya que no atiende con precisión la brecha de vulnerabilidad de las rentas más bajas del archipiélago.
3 años de negociaciones con el Estado
El complemento de 400 euros anuales es el resultado directo de una batalla de casi tres años de negociaciones y consenso con el Gobierno de España. La medida tiene un impacto directo sobre un colectivo social muy definido en la comunidad autónoma: de los 42.000 ciudadanos de las islas que se verán beneficiados por este ingreso, dos tercios son mujeres.
El mandatario autonómico calificó la realidad económica de estas beneficiarias como una “pírrica pensión” e insistió ante el Parlamento en que las cuantías actuales “en ningún caso es suficiente, ni por asomo”, para poder sobrellevar las exigencias del día a día en el entorno socioeconómico de las islas.
Recursos estatales contra la pobreza
Más allá de la gestión directa del complemento para las pensiones no contributivas, el Ejecutivo canario mantiene abiertos otros frentes de actuación en materia social. Fernando Clavijo ha indicado que la administración autonómica está “intentando” que lleguen a las islas los recursos estatales contra la pobreza.
El objetivo prioritario de estas gestiones es agilizar la recepción de dichos fondos para proceder a su distribución inmediata entre los cabildos e institucionales municipales (ayuntamientos). De concretarse la llegada de estas partidas financieras transferidas por el Estado, los recursos se traducirán de forma directa en medidas de soporte básico para la ciudadanía, tales como bonos de electricidad, agua o vales de alimentos.