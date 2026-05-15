Confirmado por el Gobierno: los pensionistas canarios cobrarán una paga extra de 400 euros

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha hecho públicas oficialmente las condiciones para acceder al complemento 400 euros Canarias. Este complemento económico, impulsado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, busca aliviar la situación financiera de miles de residentes en el Archipiélago que perciben pensiones de cuantías reducidas.
La medida, que ya ha entrado en vigor tras su publicación administrativa, establece un refuerzo financiero que se ejecutará en dos periodos clave del año 2026. Según detalla el Ejecutivo regional, el objetivo primordial es combatir los efectos de la inflación y el sobrecoste derivado de la ultraperiferia en la cesta de la compra de los colectivos más vulnerables.
Requisitos para cobrar la ayuda 400 euros Canarias en 2026
Para poder beneficiarse de este ingreso, los ciudadanos deben cumplir con una serie de criterios estrictos estipulados por la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración. El acceso a la ayuda 400 euros Canarias no requerirá de una solicitud previa por parte del interesado, ya que la Administración iniciará el procedimiento de oficio.
Los principales requisitos
- Ser perceptor de una pensión no contributiva de la Seguridad Social (por jubilación o incapacidad).
- Tener la residencia fijada legalmente en la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Figurar como perceptor activo en las nóminas correspondientes a los meses de mayo y noviembre de 2026.
¿Quiénes quedan excluidos? Es fundamental señalar que el BOC especifica que no recibirán el pago aquellos expedientes que se encuentren en situación de suspensión, los que estén pendientes de reconocimiento inicial o aquellos que hayan sido dados de baja por traslado a otra comunidad autónoma.
Fechas de pago y cuantía del complemento
La estructura de este ingreso extraordinario se divide en dos tramos iguales. Los beneficiarios de la ayuda 400 euros Canarias verán reflejado un incremento de 200 euros en su nómina de mayo, mientras que los 200 euros restantes se abonarán junto a la nómina de noviembre.
Esta decisión de fraccionar el pago responde a la necesidad de ofrecer un apoyo sostenido durante el ejercicio fiscal, permitiendo a los pensionistas afrontar gastos imprevistos en dos momentos diferentes del año. En total, se estima que el presupuesto destinado a esta medida beneficiará a cerca de 42.000 personas en todo el Archipiélago.
El impacto de la pobreza severa en los pensionistas canarios
La necesidad de esta ayuda 400 euros Canarias viene respaldada por datos alarmantes sobre el coste de la vida en las islas. Actualmente, las pensiones no contributivas en el Archipiélago oscilan entre los 569 y los 625 euros mensuales. Estas cifras se sitúan significativamente por debajo del umbral del riesgo de pobreza, marcado por el Indicador Arope en 725 euros al mes.
Esta brecha económica coloca a un gran porcentaje de pensionistas canarios en una situación de pobreza severa. El Gobierno de Canarias ha justificado la urgencia de este complemento debido a la “condición insular y ultraperiférica”, factores que encarecen la importación de productos básicos y elevan los precios finales para el consumidor canario en comparación con la Península.
La estrategia de Bienestar Social ante el retraso estatal
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha sido clara respecto al origen de este fondo. Ante la demora del Gobierno de España en modificar la Ley de la Seguridad Social, el Ejecutivo regional ha optado por canalizar esta ayuda a través de la Renta Canaria de Ciudadanía.
Esta vía alternativa permite que el complemento de 400 euros no compute como un incremento de renta que pudiera poner en peligro la percepción de la propia pensión no contributiva. Delgado advirtió que, de no haberse buscado este encaje legal, el cobro del plus podría haber tenido “efectos negativos”, provocando la suspensión de las prestaciones originales por superar los límites de ingresos permitidos por la normativa estatal vigente.
Con esta publicación en el BOC, Canarias se posiciona como una de las comunidades que toma la iniciativa para proteger a sus mayores y personas con discapacidad frente a una crisis de precios que golpea con especial dureza al territorio insular.