La neoenergética niba llega a las islas para simplificar la gestión de la luz en los hogares canarios

niba, la primera neoenergética 100% digital en España, ha anunciado esta semana de forma oficial su desembarco operativo en las Islas Canarias. La compañía surge con el propósito de evolucionar el sector de la comercialización de luz y gas a través de la experiencia digital, dando respuesta a las nuevas exigencias del consumidor, que demanda mayor autonomía digital, información más sencilla, atención humana y energía 100% renovable.
La llegada de la compañía al archipiélago supone una apuesta por consolidar su presencia en uno de los hubs tecnológicos de mayor proyección. El objetivo principal de niba en esta nueva etapa es afianzarse en el mercado canario con una alternativa transparente, ágil y centrada en maximizar el ahorro, apoyándose en su modelo 100% digital y en el impulso del autoconsumo.
“El cliente ya no busca simplemente recibir sus facturas cada mes. Quiere ser un actor clave en la gestión de su propia energía y sacarle partido. Y aquí es donde desde niba queremos ser una opción interesante para los hogares canarios, con una de las mejores tarifas de compensación de excedentes del mercado”, señaló la directora general de la neoenergética, Mariola Martínez Herrera.
La evolución digital del sector energético
El sector energético atraviesa una transformación similar a la que ya vivieron otras industrias como la banca o las telecomunicaciones. Los consumidores demandan una relación más sencilla y autónoma con sus compañías de la luz, con la posibilidad de realizar cualquier gestión desde el móvil y acceder en tiempo real a toda la información relacionada con su consumo.
En este contexto, niba apuesta por una experiencia energética completamente digital que permite a los usuarios gestionar aspectos clave de su suministro de forma ágil e intuitiva. Desde la modificación de potencia o el cambio de tarifa hasta el seguimiento del consumo o la compensación de excedentes de autoconsumo, la compañía sitúa el control en manos del cliente.
Energía 100% renovable: con garantía de origen y sin sobrecoste
La sostenibilidad es uno de los pilares sobre los que se construye la propuesta de valor de niba. Por ello, la compañía suministra energía con garantía de origen 100% renovable sin coste adicional para sus clientes, incorporando esta característica como parte de su servicio y no como un beneficio opcional.
Esta apuesta responde al propósito de acompañar a particulares y empresas en la reducción de su huella de carbono, facilitando el acceso a soluciones energéticas más sostenibles sin que ello suponga una mayor complejidad o un incremento en la factura.
“Nuestro objetivo es acompañar a los clientes en la reducción de su huella de carbono. Lo hacemos a través de energía con garantía de origen 100% renovable, pero también mediante soluciones que les permitan avanzar en otros ámbitos clave de la transición energética, como la movilidad, la climatización o la eficiencia en el hogar“, señaló Mariola Martínez durante el foro.
Un nuevo modelo de atención: siempre hablas con el mismo equipo
La atención al cliente sigue siendo uno de los principales factores de diferenciación en el sector energético. Con esta convicción nace niba Squad, el equipo de atención propio de la compañía, diseñado para ofrecer una experiencia más cercana, humana y personalizada. Frente a los esquemas tradicionales basados en la eficiencia, niba basa su propuesta en el conocimiento del cliente, permitiendo que sea atendido por el mismo equipo a lo largo de toda su relación con la compañía, evitando así la rotación constante entre agentes y favoreciendo una atención más ágil, efectiva y contextualizada.
Gracias a este enfoque, niba ha conseguido construir relaciones más sólidas y resolutivas con sus usuarios desde sus primeros meses de actividad. La apuesta por una atención diferencial ha contribuido a situar a la compañía entre las comercializadoras mejor valoradas por sus clientes en plataformas como Trustpilot, consolidando la experiencia de cliente como una de sus principales palancas de crecimiento.
Innovación y ecosistema tecnológico en “Canarias Destino Startup”
Como parte de su desembarco en el Archipiélago, niba ha tenido un papel protagonista en el evento de referencia del ecosistema emprendedor, “Canarias Destino Startup”. Mariola Martínez Herrera formó parte de la mesa de diálogo “Experiencia de empresas tecnológicas”, donde líderes del sector debatieron sobre el futuro de la economía digital en la región.
Durante su intervención en este foro, la directora general de niba desgranó cómo la adopción de nuevas tecnologías permite crear servicios más eficientes. El análisis se enfocó en la experiencia práctica de niba: cómo un ecosistema 100% digital creado desde cero, permite hoy simplificar la gestión energética, eliminar barreras operativas y trasladar ese ahorro al cliente.
Un compromiso a largo plazo con Canarias
La llegada de niba a Canarias supone un nuevo paso en el proceso de expansión de la compañía en España. Con la apertura de la contratación en el archipiélago, la neoenergética amplía su alcance para acercar su propuesta de gestión energética digital a más hogares y clientes.
Esta apuesta por Canarias se enmarca en una visión de largo plazo para la región, tal y como refleja también la presencia de la marca en diferentes soportes publicitarios de las islas. Cualquier usuario que desee contratar los servicios de niba o acceder a más información puede hacerlo a través de la web niba.es o llamando al 900 92 61 61.
Sobre niba
niba es una neoenergética 100% digital, lanzada en junio de 2025, que opera en el mercado español con energía 100% verde y planes sin permanencia.
Combina tecnología e inteligencia artificial con un equipo de atención al cliente propio que trabaja desde sus propias oficinas, garantizando un trato ágil y personal. Además, destaca por una política de precios basada en ofrecer siempre su mejor tarifa en las renovaciones.
Su objetivo principal es transformar la relación de los clientes con la energía, brindándoles una experiencia digital excelente a través de su app para analizar el consumo, resolver dudas y sacar el máximo partido a su gestión energética.