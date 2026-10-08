Canarias emitirá 100 millones en bonos de deuda pública: plazo, interés y cómo suscribirlos

El Gobierno de Canarias ha anunciado la emisión en noviembre de nuevos bonos de deuda pública por un importe de 100 millones de euros aptos para suscribirse con cargo a la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC), con un plazo de cinco años y un interés nominal fijo anual del 0,2%.
El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó ayer la orden que dispone esta emisión, cuyo plazo de suscripción estará abierto del 5 al 11 de noviembre. Los fondos se destinarán a financiar inversiones en infraestructuras y equipamientos, actuaciones de mejora y protección del medio ambiente o rehabilitación de viviendas protegidas destinadas al alquiler para personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias.
Las entidades colocadoras admitirán solicitudes hasta las 14.00 horas del 11 de noviembre y la fecha de emisión y desembolso será el 25 de noviembre de 2026. Previamente se hará público el resultado de la colocación. El importe mínimo de las solicitudes de un mismo suscriptor será de 1.000 euros y las cantidades superiores deberán ser múltiplos enteros de esa cifra, con un máximo de 5 millones de euros por petición.
La consejera de Hacienda, Matilde Asián, denunció en una comisión parlamentaria que el Ejecutivo central “paga tarde, poco y mal” y, encima, las prórrogas de los presupuestos generales del Estado dejan a Canarias sin 2.041 millones. En respuesta a Manuel Hernández (PSOE), comentó que esa cantidad se terminará abonando en 2027: “No se sabe cuándo. Probablemente, en el último trimestre”. Criticó que hasta septiembre “se ha padecido la no actualización de las entregas a cuenta”.