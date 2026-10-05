Hecho en Canarias, instalado en África: la primera fábrica de sosa cáustica de Angola funciona con una planta diseñada y fabricada en Canarias

Canarias no solo importa industria: también la fabrica y la exporta. La empresa canaria Welysis Industries, S.L. es la pieza clave de la nueva fábrica de Calombolo Química, del Grupo Adérito Areias, inaugurada el 17 de septiembre de 2026 en Baía Farta, en la provincia angoleña de Benguela. La instalación, la primera de sosa cáustica del país, se levanta sobre una planta modular de electrólisis WELYSIS CORE diseñada, construida y probada en Tenerife, trasladada a Angola y arrancada por el equipo técnico de la compañía canaria.
Según su propietario, Adérito Areias, se trata de la primera fábrica de este tipo en Angola y de la tercera de África construida con tecnología de electrólisis de membrana. El proyecto, financiado con una línea de crédito de 24,8 millones de euros de Deutsche Bank canalizada a través del Banco de Desarrollo de Angola, ha generado 45 empleos directos. La fábrica produce sosa cáustica, hipoclorito de sodio y ácido clorhídrico, productos básicos para el tratamiento de agua, el saneamiento, la higiene, la industria alimentaria, el sector petrolero y la minería.
¿En qué consiste el modelo industrial de Welysis?
La industria química tradicional se basa en grandes plantas centralizadas cuyos productos recorren miles de kilómetros hasta el cliente. Welysis Industries propone lo contrario: plantas de electrólisis modulares, fabricadas en serie en Tenerife, que se instalan allí donde se consumen los productos. Con sal, agua y electricidad, el cliente pasa a producir en su propio territorio lo que antes tenía que importar, con menos costes y riesgos logísticos.
¿Por qué es importante para Angola?
Angola es el mejor ejemplo del problema que resuelve. En 2024, el grupo promotor estimó en unos 600 millones de dólares el gasto del país en importar sosa cáustica durante los cuatro años anteriores. Hoy, la sal de Calombolo, junto al mar en Baía Farta, se transforma allí mismo en productos de alto valor añadido. Es la conversión de la dependencia química en autonomía productiva, y la tecnología que lo hace posible sale del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
¿Qué es una planta modular de electrólisis?
Una planta modular de electrólisis cloro-álcali es una instalación industrial compacta que, mediante corriente eléctrica, transforma agua y sal en productos químicos básicos, y que puede fabricarse en origen y trasladarse después al lugar donde se van a utilizar. La fábrica de Calombolo Química emplea
electrólisis de membrana, el proceso más moderno y recomendado desde el punto de vista ambiental en la industria cloro-álcali. Welysis diseña y fabrica las plantas en Tenerife, y antes de su envío las prueba en la Dársena Pesquera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife para reducir riesgos en las puestas en marcha en destino.
La relación no termina con el arranque. Desde su centro de control en Tenerife, la compañía supervisa en remoto sus plantas a través de WIN (Welysis International Network), la red con la que comparte datos, buenas prácticas y soporte técnico con sus clientes en distintos continentes. Welysis no solo construye plantas: forma a quienes las operan y acompaña su operación diaria, lo que le da un conocimiento completo del ciclo de vida de cada instalación.
Talento formado en Canarias
El proyecto se ha desarrollado entre Tenerife y Benguela. Técnicos angoleños que hoy operan la fábrica se formaron en las plantas gemelas de Tenerife y Gran Canaria que actualmente opera el grupo en Canarias.
“Angola demuestra que la industria química no tiene por qué estar a miles de kilómetros de quien la necesita. Diseñamos y fabricamos en Tenerife plantas que llegan listas para producir, y formamos a los equipos locales para que las operen. Esto es industria canaria compitiendo en el mundo”, señala Javier Marrero, CEO de Welysis Industries.
La empresa canaria está desarrollando otros proyectos en cartera que pronto verán la luz, y es un gran ejemplo de que en Canarias sí se puede hacer industria.
Sobre Welysis Industries
Welysis Industries, S.L. es una empresa canaria que diseña, fabrica y opera plantas modulares de electrólisis cloro-álcali para producir hipoclorito de sodio, sosa cáustica y ácido clorhídrico. Desde su sede y centro de fabricación en la Zona Franca del Puerto de Santa Cruz de Tenerife exporta sus plantas a distintos puntos del mundo. Su crecimiento tiene reflejo en el propio puerto: en julio de 2026 solicitó ampliar en 5.303,79 metros cuadrados la superficie de sus instalaciones, para dar respuesta a una cartera de proyectos internacional en expansión.