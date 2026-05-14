Canarias acuerda con el Estado garantizar el cobro íntegro de pensiones no contributivas para 2026

El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han alcanzado un acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación mediante el cual el Ejecutivo autonómico acepta las modificaciones planteadas por el Estado respecto a determinados artículos de la Ley 9/2025, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026.
El acuerdo, suscrito por el ministro Ángel Víctor Torres, permite resolver las discrepancias competenciales detectadas y evita la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Con los criterios acordados se da seguridad jurídica a los beneficiarios de pensiones no contributivas en Canarias a la hora de percibir el importe máximo posible de la pensión complementaria, puesto que, sin este acuerdo, no quedaba garantizado que la recibieran si superaba el tope anual máximo recogido en los Presupuestos Generales del Estado.
El ministro Torres ha destacado que este acuerdo “aporta una solución con garantías a miles de pensionistas“.
En virtud del acuerdo alcanzado, el Gobierno de Canarias se compromete a promover modificaciones legislativas para suprimir el apartado 4 del artículo 56 y el apartado cuatro de la disposición final sexta de la ley autonómica. Asimismo, ambas administraciones acuerdan aplicar la disposición adicional conforme a la normativa estatal vigente en materia de pensiones no contributivas.