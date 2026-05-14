Moncho Borrajo, sobre lo que menos le gusta de Canarias: “¿Por qué tienes que pedir perdón por tu acento? Me cabrea”

Moncho Borrajo es un apasionado de Canarias. Nacido en Orense, el 24 de diciembre de 1949 lleva muchos años afincado en Tenerife, siendo un canario más. No solo eso, sino que, además, defiende a esta tierra en cada ocasión que tiene oportunidad.
Recientemente ha visitado el podcast En Casa, presentado y dirigido por Pedro Rodríguez, allí, Moncho Borrajo ha sido cuestionado por lo que “no le gusta de Canarias” pero nadie se atreve a decir.
El gallego, como siempre, ha sido claro: “Me cabrea, como me cabrea de los gallegos, que no valoran su tierra. Van por la vida como pidiendo perdón”. Moncho Borrajo ha profundizado en un aspecto que es algo controvertido, como es el del acento: “¿Por qué tienes que justificar que tienes un acento diferente? ¿Por qué tienes que salir de las Islas acomplejado? Los gallegos tenemos el nuestro, y no pasa nada”.
Por eso, Borrajo, ha sido tajante: “Lo que hay es que decir: soy canario. Y punto”.
Afincado en Tenerife, ha hecho de las islas parte de su vida y de su inspiración, a las que ha dedicado poemas y pinturas, demostrando que, como él mismo dice, “la vaca no es de donde nace, es de donde pace”. Su figura, coherente y sin tapujos, ha defendido siempre la autenticidad y la libertad, convencido de que el humor es un acto de inteligencia y resistencia. Hoy, retirado de los escenarios tras una exitosa gira de despedida, sigue creando desde su refugio en el norte de la isla. Su trayectoria brillante, diversa y valiente lo consagra como una voz imprescindible de nuestra cultura.