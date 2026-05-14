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Accidente múltiple en la TF-1: avisan de importantes retenciones

Un joven de 21 años se encuentra herido de carácter grave
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A las 05:15 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban de una colisión con tres vehículos implicados, uno de ellos, una furgoneta, TF-1, sentido sur a su paso por el municipio de Arico.

El personal del SUC valoró a los tres afectados, un hombre de 21 años, que en el momento inicial de la asistencia presenta politraumatismos de carácter grave, trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, otro hombre de 51 años, que en el momento inicial de la asistencia presenta policontusiones de carácter leve, trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Parque. Mientras otro hombre, que en el momento inicial de la asistencia presenta contusiones de carácter leve, atendido in situ.

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Bomberos colaboraron con los servicios intervinientes. La Guardia Civil instruyó las diligencias.

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