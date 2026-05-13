Importantes retenciones en la TF-1 por el vuelco de un camión de basura

A las 01:14 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban del vuelco de un camión de basura con sus tres ocupantes heridos en la autopista TF-1, a la altura del desvío de Guaza, Arona.
El personal del SUC valoró a los tres heridos, dos hombres de 40 años, que en el momento inicial de la asistencia presentaban traumatismos de carácter leve, trasladados en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital del Sur El Mojón. Y un tercer hombre de 47 años, que en el momento inicial de la asistencia presenta traumatismo craneal de carácter grave, quien quedó atrapado en el interior del camión por lo que fue liberado por los bomberos y trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC a Hospiten Sur.
La Policía Local y Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes.