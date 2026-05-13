Milagro en Los Realejos: un desfibrilador y la teleasistencia, claves para salvar una vida

La rápida actuación ciudadana y la coordinación de los servicios de emergencia han evitado una tragedia este miércoles en el norte de Tenerife. Un hombre de 58 años ha sido recuperado de una parada cardiorrespiratoria sufrida en el interior de la Casa de las Artes, un concurrido edificio público situado en la calle San Agustín. Este suceso en Los Realejos pone de manifiesto la importancia de los puntos de rescate cardíaco y la formación en primeros auxilios.
El incidente se desencadenó pasadas las 12:25 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una llamada de alerta máxima: un varón se había desplomado repentinamente ante la mirada de los presentes. Lo que siguió fue una cadena de supervivencia perfectamente engranada que permitió revertir un cuadro clínico extremadamente grave.
Protocolo de emergencia tras el suceso en Los Realejos: Teleasistencia al límite
Desde la sala operativa del 112, una enfermera coordinadora del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tomó las riendas de la situación. A través de la teleasistencia, la profesional dirigió paso a paso a las personas que se encontraban en el lugar. Siguiendo sus instrucciones, los testigos iniciaron las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), un factor determinante para mantener el flujo sanguíneo mientras llegaban las unidades médicas.
Sin embargo, el elemento diferenciador en este suceso en Los Realejos fue el uso del desfibrilador externo semiautomático (DESA) instalado en las dependencias de la Casa de las Artes. Bajo la guía telefónica de la enfermera del 112, se aplicó el dispositivo al paciente, logrando las descargas necesarias para intentar restablecer el ritmo cardíaco antes de la llegada de los facultativos.
Intervención avanzada y traslado al HUC en estado crítico
A los pocos minutos, efectivos del SUC llegaron a la calle San Agustín con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. A ellos se sumó el personal sanitario del centro de salud de Los Realejos. Juntos, continuaron con las maniobras de reanimación avanzada durante varios minutos de intensa incertidumbre, hasta que finalmente lograron revertir la parada cardiorrespiratoria del varón.
Una vez estabilizado el paciente, se procedió a su evacuación inmediata. El afectado fue trasladado en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde ingresó en estado crítico y permanece bajo vigilancia médica estricta. La rapidez en el traslado fue coordinada por la Policía Local, que colaboró activamente en el dispositivo despejando las vías de acceso.
La importancia de los espacios cardioprotegidos en Tenerife
Este nuevo suceso en Los Realejos reabre el debate sobre la necesidad de que todos los edificios públicos y zonas de gran afluencia cuenten con desfibriladores operativos. En este caso, la combinación de tecnología (DESA) y la calma de la enfermera del 112 para guiar a ciudadanos de a pie ha permitido que un hombre de 58 años tenga una segunda oportunidad.
Los expertos recuerdan que, ante una parada cardiorrespiratoria, cada segundo cuenta. La pérdida de tiempo reduce drásticamente las posibilidades de supervivencia o aumenta el riesgo de secuelas neurológicas graves. La Casa de las Artes, centro neurálgico de la cultura en el municipio, demostró hoy estar preparada para una contingencia de este calibre.
Dispositivo de emergencias desplegado
En el lugar del incidente intervinieron los siguientes recursos:
- Una ambulancia medicalizada del SUC.
- Una ambulancia de soporte vital básico del SUC.
- Médico y enfermero del Centro de Salud de Los Realejos.
- Efectivos de la Policía Local, encargados de la seguridad y el tráfico.
- Coordinación técnica desde la sala del 112 Canarias.