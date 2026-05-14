José Fernando Cabrera (FAST): “La inversión de Aena en Tenerife Sur es intocable, no cabe revisión”

El empresario hotelero y presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife (FAST), José Fernando Cabrera, mostró ayer su “sorpresa” con la petición de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias para que Aena “revise” la distribución de la inversión prevista en los aeropuertos del Archipiélago y “avanzar hacia un reparto más equilibrado”, aunque en una nota posterior, tras el revuelo generado, matizó que la revisión de los criterios de reparto solicitada “se hace sobre el conjunto de la red estatal y no entre los aeropuertos canarios”.
Cabrera considera que la postura de la Consejería, verbalizada por la directora general de Transportes, María Fernández, responde a un “sorprendente desconocimiento”, ya que “aquí no hay ningún reparto”, aclaró. En ese sentido, explicó que el DORA III, documento clave que especifica las inversiones previstas entre 2027 y 2031 y que recoge las deficiencias, mejoras y necesidades de ampliación o creación de nuevas terminales, se confecciona después de un “riguroso proceso” de análisis, estudios y múltiples reuniones con los agentes implicados, incluyendo autoridades locales, líneas aéreas, Dirección General de Aviación Civil, y turoperadores, entre otros.
“Es un tema totalmente técnico, que se prepara tres o cuatro años antes y cuando se aprueba es intocable; por eso me sorprende que, ya aprobado el DORA III por el Consejo de Administración de Aena y pendiente de que lo haga el Consejo de Ministros, se plantee esto ahora por parte de la directora general”, indicó. Insistió en que son proyectos técnicos que responden a necesidades, por lo que “no tiene sentido tal petición con el expediente cerrado”.
El empresario tinerfeño y expresidente de Ashotel recordó que el proyecto previsto en el aeropuerto Tenerife Sur contempla una inversión de 550 millones de euros que se ejecutarán en los DORA III y DORA IV (2031-2035). “Por qué ocho años? Porque la obra es muy compleja, es hacer una nueva terminal sobre la actual. Cuando el vicepresidente de Aena vino a Tenerife y nos lo explicó hace un par de meses lo entendimos”.
El primer comunicado en el que Obras Públicas anunciaba las alegaciones para “una revisión del reparto inversor o, al menos, una justificación técnica detallada de los criterios aplicados”, se acompañaba de las inversiones programadas por Aena en el DORA III en Tenerife Sur (375 millones) y en el aeropuerto de Gran Canaria (219), si bien en la nota posterior se aclaró que la solicitud del Gobierno de Canarias “no busca generar confrontación entre islas ni entre infraestructuras aeroportuarias”.