Así es la nueva oficina turística de Santa Cruz: sostenible para el jardín del intercambiador

Santa Cruz mejorará la atención al visitante y reforzará su imagen como destino turístico urbano sostenible con la nueva oficina turística que se ubicará en el jardín del intercambiador de transportes de la capital, en el entorno del cruce con El Corte Inglés. La Junta de Gobierno local ha adjudicado a la empresa Eco Steel Proyectis las obras de ejecución del proyecto, por un total de 40.7.693 euros y un plazo de ejecución de diez meses, una infraestructura que contará con dos niveles e irá rematado con una gran pérgola que, además de dar sombra exterior, se retroiluminará con luces led.
El proyecto consistirá en la construcción de una pequeña oficina de aproximadamente 30 metros cuadrados construidos, que se destinará a la atención e información turística de la ciudad, ofreciendo a los visitantes un punto de referencia para planificar su estancia, conocer la oferta cultural, patrimonial y de ocio, y orientar su recorrido por Santa Cruz.
La nueva oficina creará un espacio agradable en el entorno inmediato de la oficina gracias a su diseño y materiales empleados, en los que predominarán hormigón armado y chapa metálica galvanizada para su exterior, junto a madera, aluminio y vidrio para su interior.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destaca que “esta nueva infraestructura supone un paso más en la estrategia de modernización y mejora de los servicios turísticos de la ciudad, ofreciendo una atención más cercana, accesible y de calidad” y añade que “la ubicación elegida es clave, ya que el intercambiador constituye una de las principales puertas de entrada a Santa Cruz y un punto neurálgico de movilidad para miles de personas cada día”.
Por su parte, el concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, señala que “este proyecto responde al compromiso del Consistorio con un modelo de turismo urbano más sostenible, moderno y adaptado a las nuevas necesidades de quienes visitan nuestra ciudad” y explica que “la actuación ha sido diseñada para contribuir también a mejorar la imagen urbana de este espacio tan transitado”.
El proyecto ha sido redactado por el arquitecto Roberto Fuentes y plantea una intervención de carácter ligero, funcional y contemporáneo, orientada a reforzar la imagen de la ciudad como destino turístico y la calidad de la experiencia que reciba el visitante de la capital.
Clubes de Producto para transformar el modelo turístico de la capital
Santa Cruz de Tenerife busca transformar su modelo turístico y reforzar la estrategia de competitividad de destino. Para ello, la Sociedad de Desarrollo presentó el martes los clubes de Producto Turístico en una jornada celebrada en el Centro Oceanográfico de Canarias a la que acudieron 62 empresas y entidades turísticas.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, indicó que “esta iniciativa está orientada a reforzar la competitividad del destino mediante la colaboración público-privada y la puesta en valor de los recursos” y añadió que “los Clubes de Producto marcan un antes y un después en el modelo turístico de Santa Cruz”.
Bermúdez explicó que el proyecto se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y de reconversión turística del litoral chicharrero, financiado con fondos Next Generation y coordinado por el área de Planificación Estratégica y la Sociedad de Desarrollo. “El objetivo es impulsar un modelo turístico más sostenible, estructurado y alineado con la identidad del municipio”, apuntó.
Mientras, la consejera de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, recordó de que “ya se han creado dos clubes: el Náutico y Litoral Activo, centrado en la valorización del litoral, el mar y las actividades vinculadas al ocio activo, y el de Naturaleza y Cultura Viva, enfocado a conectar la ciudad con su entorno natural, que persiguen integrar la sostenibilidad en la gestión empresarial diaria”.